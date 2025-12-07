“Acaban de robar”: Machillo Ramírez enfrenta la acusación que sacude a Alajuelense en la antesala de las semifinales

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez cerró la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera posible. Ya clasificado a las semifinales y con el liderato asegurado, el conjunto rojinegro presentó una alineación cargada de juveniles en su visita a AD San Carlos, y los cachorros respondieron a la confianza sacando la tarea para extender la racha de los manudos a 14 partidos sin perder en todas las competencias.

Así, la noche en el Carlos Ugalde estuvo a punto de ser completamente redonda para la afición de la Liga. Sin embargo, una polémica arbitral se encargó de empañar el resultado.

La acción que encendió la polémica

A los 26 minutos, con el marcador 0-0, un balón que impactó en la mano de Aarón Salazar dentro del área manuda fue interpretado como acción lícita tanto por el juez central como por el VAR. La jugada, muy debatida, no tardó en generar reacciones.

El exárbitro nacional y analista Henry Bejarano fue tajante en declaraciones para La Teja: “Penal, mano no natural. Muy clara, ¿y el VAR?”. La controversia también explotó en redes sociales, donde un usuario escribió: “Preocupa el tema VAR, justo en este momento le acaban de robar un penal descarado a San Carlos, como que está la instrucción de dar el campeonato”.

Incluso un propio manudo, en tono irónico, comentó: “Le acabamos de robar un penal a San Carlos”. La jugada no alteró el marcador ni la victoria manuda, pero sí dejó instalada una discusión que acompañará la preparación rojinegra rumbo a la fase decisiva.

¿Qué sigue para Alajuelense?

Tras derrotar a los Toros del Norte y cerrar la primera fase con autoridad, Alajuelense ya enfoca completamente la mirada en las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El rival saldrá del cuarto lugar, que se definirá este domingo entre cuatro candidatos: Municipal Liberia, Club Sport Cartaginés, Municipal Pérez Zeledón y Club Sport Herediano.