Es oficial: Andy Najar tiene nuevo trabajo en Estados Unidos y así lo presentaron ¿Qué pasó con Nashville?

Andy Najar es uno de los mejores jugadores que ha visto Honduras a lo largo de su historia, el lateral no pudo clasificar a la Bicolor a la Copa del Mundo de 2026, pero ya le ha dado vuelta a la página.

Najar ya fue renovado por el Nashville SC de la MLS y mantiene contrato, pero lo que nadie esperó fue verlo con una nueva camisa. Básicamente se presentó en su nuevo trabajo.

¿Qué decisión ha tomado Andy Najar?

Najar sabe que el fin de su carrera se va acercando y se ha preparado para el futuro creando su propia academia de fútbol.

Esta se ubica en el estado de Virginia, Estados Unidos y ha surgido la “Najar Soccer Academy”. Una escuela que espera ayudar a muchos jóvenes en el fútbol.

"Najar es un jugador profesional para Nashville, un atleta que inspira tanto dentro como fuera del campo. Pero su mayor orgullo no es sólo jugar al más alto nivel, sino que está construyendo algo más grande que él mismo".

“Junto con su padre y familia, creó la Academia Najar Soccer, una academia nacida del amor por el juego y una visión compartida de dejar un impacto positivo en las generaciones futuras. Padre, madre e hijo trabajan lado a lado, combinando experiencia, valores y pasión para formar no sólo jugadores, sino seres humanos fuertes, disciplinados y impulsados por los sueños”, siguió el comunicado.

Y cierran: “En esta academia, cada niño recibe más que formación: recibe el ejemplo de una familia que nunca se rindió, que luchó por sus metas, y ahora dedica su vida a guiar a los demás”.

Con esto, Andy Najar está dando un gran paso para después su carrera como futbolista, ya que a sus 31 años buscará seguir brillando en la¿Qué decisión ha tomado Andy Najar?.

Comunicado íntegro de la academia de Andy Najar

“Najar comenzó a perseguir su sueño con una pelota a sus pies y un corazón lleno de esperanza. Desde sus primeros pasos en el fútbol, su mayor inspiración estuvo siempre en casa: su padre y su madre, el hombre y la mujer que lo llevaron a cada sesión de entrenamiento, que creyeron en él antes que nadie, y que le enseñó que el esfuerzo es la clave de cada éxito.

Hoy, Najar es un jugador profesional para Nashville, un atleta que inspira tanto dentro como fuera del campo. Pero su mayor orgullo no es sólo jugar al más alto nivel, sino que está construyendo algo más grande que él mismo.



Junto con su padre y familia, creó la Academia Najar Soccer, una academia nacida del amor por el juego y una visión compartida de dejar un impacto positivo en las generaciones futuras. Padre, madre e hijo trabajan lado a lado, combinando experiencia, valores y pasión para formar no sólo jugadores, sino seres humanos fuertes, disciplinados y impulsados por los sueños.

En esta academia, cada niño recibe más que formación: recibe el ejemplo de una familia que nunca se rindió, que luchó por sus metas, y ahora dedica su vida a guiar a los demás.



Najar Soccer Academy es más que una escuela de fútbol.

Es un legado familiar.

Es la unión de dos generaciones construyendo un futuro lleno de oportunidades.

Es la prueba de que cuando el talento se encuentra con el corazón, nacen historias que inspiran para siempre”.