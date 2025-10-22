Empieza la limpieza en Saprissa tras la salida de Juan Carlos Rojas y una joven figura sería la primera víctima: “Chivo expiatorio”

Tras la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Deportivo Saprissa, el ambiente dentro del club parece estar entrando en una nueva etapa de reestructuración.

En medio de este proceso, una joven figura del plantel podría convertirse en la primera baja, generando debate entre la afición sobre si se trata de un simple cambio deportivo o de un “chivo expiatorio” dentro del proceso de transición institucional.

ver también “Lo vinieron a ver de Italia”: el futbolista de Saprissa que interesa en Europa y sorprende a todos en Tibás

¿Quién sería la primera víctima en Saprissa tras la salida de Juan Carlos Rojas?

El periodista panameño José Miguel Domínguez generó debate en redes sociales al publicar un mensaje en el que cuestiona si el delantero panameño Gustavo Herrera será el “chivo expiatorio” del Deportivo Saprissa, justo después de la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club.

Chepe Bomba en su cuenta oficial de X

Recordemos que desde su llegada al Deportivo Saprissa, el delantero panameño Gustavo Herrera no ha logrado tener el nivel esperado, ni el protagonismo que muchos anticipaban.

A pesar de su talento y proyección internacional, el joven atacante ha recibido numerosas críticas por parte de la afición quienes señalan su poco impacto en los partidos.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Herrera en el Saprissa

¿Nuevo destino para Gustavo Herrera?

Según información revelada por el programa Tigo Sports, Gustavo Herrera ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente de Italia.

Publicidad

Durante el Mundial Sub-20, varios ojeadores siguieron de cerca su desempeño y, desde entonces, han mantenido un seguimiento constante de su evolución.

Publicidad

Gustavo Herrera en el Saprissa

Publicidad

También aseguran que algunos equipos italianos ya han enviado informes y analizan la posibilidad de iniciar conversaciones formales, dependiendo de cómo finalice el actual torneo local.

El futuro de Gustavo Herrera sigue abierto

A pesar de las dificultades en Saprissa, el talento de Gustavo Herrera no pasa desapercibido. Su desempeño con la Selección Sub-20 de Panamá, donde demostró gran visión, técnica y potencia en el disparo, lo mantiene en la órbita de varios clubes internacionales

Publicidad

Publicidad

Además del interés europeo, desde los Emiratos Árabes Unidos también han puesto sus ojos en el joven futbolista, lo que podría abrirle la puerta a una oportunidad importante en el extranjero