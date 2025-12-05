“Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

Tras conocer a sus rivales en la Copa Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, analizó el reto que afrontará el conjunto canalero en Estados Unidos, México y Canadá. El hispano-danés calificó como “muy difícil” el grupo L, donde Panamá se medirá a Inglaterra, Croacia y Ghana. “Todos los equipos que estaban en el sorteo son difíciles y era imposible no enfrentarnos a un rival complicado”, expresó el técnico.

Christiansen reconoció que uno de sus deseos previos al sorteo era evitar enfrentar a “dos rivales europeos”, algo que finalmente no se cumplió. “Eso era lo que no queríamos, por lo menos queríamos un rival de otro continente en lugar de dos europeos, pero ahora toca disfrutar esos tres partidos que tenemos”, comentó, aceptando el desafío con serenidad y visión competitiva.

Con la mente enfocada en lo que viene, el entrenador enfatizó que Panamá buscará mejorar su participación histórica en Rusia 2018. “Vamos a intentar hacer lo mejor posible para tratar de superar lo logrado en Rusia. Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el sorteo son difíciles y era imposible no enfrentarnos a un rival complicado“”, afirmó Christiansen, dejando claro que la ambición del grupo apunta a trascender en el torneo.

Thomas Christiansen ya conoce al técnico de Ghana

Un detalle llamativo es que Christiansen conoce bien al técnico de Ghana, Otto Addo, a quien enfrentó durante su etapa como futbolista en la Bundesliga. “Como jugador tengo buenas referencias de él, sin embargo, como entrenador no tengo muchas”, explicó el seleccionador panameño al referirse a este duelo particular que se repetirá ahora desde los banquillos.

El estratega de 52 años también confesó que vivió momentos de tensión durante el sorteo. “Estaba nervioso tras ver cómo salían los nombres de los diferentes países”, admitió. Aun así, dejó claro el objetivo: competir, sumar puntos y aspirar a una segunda ronda en el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Con un total de 48 equipos participando en la Copa del Mundo, la FIFA dividió la competencia en 12 grupos de cuatro selecciones. Clasifican a la fase directa los dos mejores de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, un formato que amplía las posibilidades, pero también exige regularidad y firmeza desde el primer partido para quienes buscan hacer historia, como es el caso de Panamá.

