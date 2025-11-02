“Gran error”: Saprissa recibe desde Panamá la sentencia sobre Gustavo Herrera que impacta pese a su primer gol en Costa Rica

Deportivo Saprissa consiguió una importante victoria (1-3) en su visita a Guadalupe, pero el gran protagonista de la noche fue el panameño Gustavo Herrera, quien marcó su primer gol con la camiseta morada.

Recordemos que se tuvo que esperar 97 días, 15 partidos y más de 700 minutos en cancha, para que Gustavo Herrera finalmente celebrara su primer gol con el Deportivo Saprissa.

Tras el partido, Vladimir Quesada expresó su satisfacción por el desempeño del delantero y celebró con alegría el hecho de verlo anotar, destacando la importancia de este momento para el jugador y para el equipo. Sin embargo, desde Panamá enviaron una sentencia a pesar de este primer gran momento de Herrera.

¿Qué se dijo desde Panamá tras el gol de Gustavo Herrera en Saprissa?

El periodista panameño José Miguel Domínguez comentó que, aunque Gustavo Herrera logró anotar por primera vez con los morados, ese gol no debería ocultar el error de quienes lo expusieron a una responsabilidad tan grande con Saprissa.

“El gol del delantero panameño Gustavo Herrera no tapa el gran error de los que lo pusieron en esa situación con el Saprissa. No estaba listo para semejante responsabilidad aún. Sus lágrimas no son en vano“, comentó José Miguel Dominguez en su cuenta oficial de X.

Dicho comentario se suma a la postura que el periodista panameño José Miguel Domínguez ha sostenido desde el inicio: considera que Saprissa no era el escenario ideal para Gustavo Herrera en esta etapa de su carrera, debido a la enorme presión y exigencia que implica vestir la camiseta morada.

Según su visión, el joven delantero necesitaba un entorno con menos responsabilidad y más espacio para desarrollarse, evitando así la carga emocional y las críticas que pueden surgir en un club tan competitivo y mediático.