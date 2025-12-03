No se vio en TV: el gesto de Alexis Gamboa con los jugadores de Xelajú que causa admiración en toda Guatemala

La Liga Deportiva Alajuelense conquistó este miércoles el tricampeonato de la Copa Centroamericana, un logro histórico que estalló en celebraciones después del penal convertido por Guillermo Villalobos. El Morera Soto explotó, los jugadores corrieron eufóricos y las cámaras de televisión se centraron en los héroes rojinegros, pero hubo una imagen que no salió al aire y que hoy recorre Guatemala y Costa Rica.

¿Qué hizo Alexis Gamboa durante los festejos de Alajuelense?

Mientras todo Alajuelense celebraba, Alexis Gamboa decidió no sumarse de inmediato a la fiesta. El defensor manudo, uno de los líderes silenciosos del plantel, caminó en dirección contraria: hacia los futbolistas de Xelajú, quienes quedaron desmoronados tras perder el título en los penales.

Un aficionado captó la escena desde la grada: Gamboa abrazando, levantando y consolando a varios jugadores guatemaltecos, dándoles palabras de ánimo en medio del dolor de la derrota. El gesto, que no fue mostrado por la transmisión oficial, se volvió viral en cuestión de horas.

La admiración no tardó en llegar. En redes sociales guatemaltecas, numerosos aficionados destacaron la grandeza del zaguero, subrayando que en la derrota se conoce el espíritu de un equipo, y en la victoria se conoce el corazón de un campeón.

Alajuelense celebra su tricampeonato, pero Gamboa dejó una huella especial: la del respeto, la empatía y el verdadero espíritu del fútbol centroamericano. El defensor ya había hecho algo similar cuando dejaron afuera por la tanda de penales a Motagua.

El gesto del jugador manudo ya recorre el mundo y es muy elogiado por todos. Hasta los guatemaltecos aficionados de Xelajú resaltan lo que hizo el rival en medio de la euforia de todos sus compañeros por la obtención del tricampeonato.