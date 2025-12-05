“Será un sueño”: Adalberto Carrasquilla confiesa cual es el partido de Panamá del Mundial 2026 que más le ilusiona

La Selección de Panamá ya conoce su ruta en la Copa del Mundo 2026, y el panorama no será nada sencillo. El sorteo colocó a los canaleros en un grupo difícil junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones de prestigio internacional, con amplia experiencia y planteles profundos. Sin embargo, para uno de los referentes panameños, este desafío tiene un componente especial que va más allá de la competencia.

El mediocampista Adalberto Carrasquilla no ocultó su emoción al conocer que enfrentará nuevamente a Croacia, pero esta vez con un motivo único: medirse ante Luka Modric, su ídolo de toda la vida. El volante de Pumas confesó que, más que un partido, será la realización de un sueño largamente esperado. Para él, tener al frente a una leyenda del fútbol mundial es un privilegio que atesora desde ya.

El ídolo de Adalberto Carrasquilla

“Será un sueño poder enfrentar a Modric, porque es el jugador en el que me he guiado para ser futbolista”, expresó Coco Carrasquilla, claramente conmovido por la posibilidad. El canalero aseguró que este encuentro quedará grabado para siempre en su memoria, no solo por el nivel del rival, sino por la inspiración que ha representado Modric a lo largo de su carrera.

Carrasquilla explicó que desde muy joven estudió, imitó y admiró el estilo del capitán croata. “Desde muy joven siempre he copiado su estilo… quería ser un jugador potente, con cambio de ritmo con la pelota, y esas son características de Modric”, afirmó. Según dijo, mucho de su crecimiento futbolístico se debe a tantas horas viéndolo jugar, analizando su técnica y su lectura del juego.

El panameño también reveló lo que espera del día del partido: “Quiero disfrutar, tomar una foto y si Dios me lo permite, cambiar la camiseta”, señaló entre risas, mostrando la ilusión de cualquier futbolista que tiene la oportunidad de enfrentar a su referente. Para Carrasquilla, más allá del resultado, será un momento invaluable en su carrera profesional.

Con este ingrediente emocional, el duelo ante Croacia toma un significado especial para Panamá. Mientras el equipo de Thomas Christiansen se prepara para competir ante rivales de élite, Carrasquilla tendrá la oportunidad de vivir un capítulo único: compartir cancha con el jugador que moldeó su estilo, su ambición y su identidad futbolística. Sin duda, uno de los grandes atractivos del Grupo L.

