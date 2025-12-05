En Saprissa confirman la salida de una figura que golpea los planes de Vladimir Quesada: “Será vendido”

El Deportivo Saprissa vive días de intensidad absoluta. Mientras prepara su cierre de fase regular y afina detalles para las semifinales del Apertura 2025, en Tibás también se mueven piezas importantes pensando en el futuro inmediato del club.

Sin embargo, una noticia que empezó a circular este viernes sacudió la planificación deportiva de Vladimir Quesada y su cuerpo técnico. En medio del momento decisivo del torneo, el Morado perderá a una de sus promesas más valiosas.

¿Cuál es el jugador de Saprissa que será vendido?

Tal como informó Teletica Radio, el joven atacante Dax Palmer será vendido al Alcorcón de España, operación que ya estaría encaminada y que representa un giro significativo en la estructura proyectada por el club para 2026.

Palmer, de apenas 17 años, irrumpió con fuerza en el Torneo de Clausura pasado bajo el mando de Paulo Wanchope, quien le dio continuidad, minutos y responsabilidad ofensiva. Su velocidad, desparpajo y atrevimiento lo convirtieron rápidamente en una de las apariciones más comentadas del fútbol nacional.

Dax Palmer seguirá su carrera en el Alcorcón de España. (Foto: Saprissa)

Sin embargo, con la llegada de Vladimir Quesada al banquillo, su rol cambió por completo. El juvenil perdió protagonismo, dejó de sumar minutos y, de hecho, no ha jugado ni un solo partido en el actual Apertura 2025, lo que facilitó la decisión del club frente a la oferta proveniente del fútbol español.

La salida del atacante supone un golpe para la planificación del “Monstruo”, que esperaba retenerlo al menos un torneo más antes de dar el salto al exterior. Aun así, en Tibás consideran que el movimiento representa una oportunidad única para el crecimiento del jugador y un beneficio económico para la institución.

Con la transferencia encaminada, Saprissa deberá reorganizar su estructura ofensiva y evaluar si necesitará un refuerzo en esa posición para el 2026, especialmente considerando la cantidad de juveniles que podrían salir al extranjero en los próximos meses.