Las imágenes que todo Saprissa esperaba ver: Vladimir Quesada se ilusiona con el regreso de una figura morada

El único partido que Newton Williams disputó con el uniforme del Deportivo Saprissa tuvo un desenlace trágico. El delantero panameño de 24 años debutó como morado en la Copa Centroamericana ante Cartaginés, ingresando en el complemento.

En su primera intervención, tocó la gloria, marcando un gol que desató la euforia en La Cueva y despertó grandes expectativas entre los aficionados. Sin embargo, la alegría duró muy poco. Minutos después, el atacante fue víctima de una ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y ponerle una larga pausa a su carrera.

Señales de esperanza para el Monstruo

Han pasado más de tres meses desde aquel estreno doloroso, y Newton Williams comienza a mostrar señales claras de progreso. Este viernes 31 de octubre, mientras la delegación morada ajustaba detalles para visitar a Guadalupe FC por la jornada 15 del Apertura 2025, el panameño compartió un video que trajo esperanza al saprissismo.

A traves de sus historias de Instagram, Williams compartió imágenes trabajando a gran ritmo en un drill de equilibrio y fuerza funcional, utilizando una Bosu Ball —herramienta clave en la rehabilitación de lesiones de rodilla— y mostrando potencia en su pierna afectada.

Newton Williams trabaja en su recuperación (Instagram).

Así, el delantero ha dejado atrás la fase inicial de recuperación, que es la más complicada, y ya puede empezar a realizar ejercicios de carga controlada, un paso fundamental en el proceso hacia su regreso a las canchas.

¿Cuándo volvería Newton Williams?

El panorama médico, sin embargo, sigue siendo reservado. El diagnóstico inicial confirmó una ruptura completa del ligamento cruzado anterior junto con daño en ambos meniscos, y pese al optimismo que transmite el propio jugador, las previsiones del cuerpo médico son cautas. “La baja médica será de al menos nueve meses, ya que se trata de una segunda cirugía de reconstrucción”, explicaron fuentes cercanas al club en su momento.

Si todo marcha según lo esperado, Newton Williams podría volver a estar disponible para Vladimir Quesada a principios de abril de 2026. Mientras tanto, el técnico morado deberá continuar el torneo sin poder contar con su refuerzo extranjero, confiando en Orlando Sinclair, Gustavo Herrera, Ariel Rodríguez y Warren Madrigal para sostener la ofensiva del conjunto tibaseño.