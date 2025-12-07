Cartaginés vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver el partido que puede dejar eliminado a Herediano? Liga Promerica de Costa Rica 2025

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica llega a su último capítulo con un duelo de alto voltaje en la Vieja Metrópoli: Cartaginés, ya clasificado a semifinales, recibe a un Municipal Liberia que se juega el boleto a la siguiente ronda y, de paso, puede dejar sin opciones a Herediano y Pérez Zeledón en la lucha por ese último cupo.

Alajuelense (40 puntos) y Saprissa (34) ya tienen asegurados el primer y segundo lugar, mientras que los de Cartago están terceros con 27 unidades, seguidos por Liberia, con 26. Más atrás aparecen los Guerreros del Sur y el Team, ambos con 23 unidades.

Si el equipo de José Saturno Cardozo gana en el Fello Meza, llegará a 29 puntos, escalará al tercer escalón de la tabla y cerrará la puerta definitivamente tanto a florenses como generaleños, sin importar lo que ocurra en el duelo directo entre ambos, que se juega a la misma hora.

¿Cuándo y a qué hora se juega Cartaginés vs. Liberia por la última fecha del Apertura 2025?

El partido entre Cartaginés y Liberia por la fecha 18 del Torneo Apertura 2025 se disputará hoy, domingo 7 de diciembre, a las 4:00 p.m. hora de Costa Rica, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

¿Dónde ver EN VIVO a Cartaginés vs. Liberia por la Liga Promerica 2025?

El duelo Cartaginés vs. Municipal Liberia será transmitido en suelo costarricense por el canal FUTV, señal que posee los derechos de local del conjunto brumoso.

Además de la pantalla de televisión, el partido podrá seguirse vía streaming en las plataformas digitales de FUTV para suscriptores.

¿Cómo llega Cartaginés a la última fecha del Apertura 2025?

Cartaginés afronta la última jornada con la clasificación a semifinales ya asegurada y con la posibilidad de cerrar la fase regular en el tercer lugar. Los brumosos suman 27 puntos en 17 partidos, con un balance de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, 19 goles a favor y solo 12 en contra, para una diferencia de +7.

En cuanto al momento futbolístico, el equipo de Andrés Carevic llega con una racha irregular en las últimas cinco fechas (2 triunfos, 2 derrotas y 1 empate), pero con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo principal: estar en la pelea por el título. Resta ver cómo reacciona a la reciente caída por 2-0 ante un muy superior Alajuelense.

¿Cómo llega Liberia a la última fecha del Apertura 2025?

Liberia llega al “Fello” Meza con la presión y el privilegio de depender de sí mismo. El conjunto pampero es cuarto con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas, la más reciente tuvo lugar en su último juego: un 3-1 contra Saprissa, con 20 goles anotados y 21 recibidos (diferencia de -1).

Su momento reciente también ha sido inestable: dos triunfos y tres derrotas en las últimas cinco jornadas, por lo que necesita dar un golpe de autoridad en Cartago. El equipo guanacasteco ya sabe lo que es complicar a los brumosos en este torneo: en la primera vuelta, Liberia se impuso 1-0 como local en el Edgardo Baltodano.

¿Quién es el árbitro de Cartaginés vs. Liberia?

Árbitro: David Gómez .

. Asistente 1: William Chow.

Asistente 2: Octavio Jara.

Cuarto árbitro: Yazid Monge.

VAR: Pablo Chamaco.

AVAR: Brayan Cruz.

