Sin vueltas: Hugo Pérez necesitó solo 4 palabras para dejar en evidencia a la Fesfut ante todo El Salvador

Hugo Pérez, ex entrenador de El Salvador, volvió a vincularse con la Selección Nacional en octubre. Pero desde otro lugar completamente diferente: es, junto a Mauricio Cienfuegos, la cabeza del proyecto de detección y desarrollo de juveniles cuscatlecos en la Subfederación Salvadoreña de Fútbol en Estados Unidos.

Desde allí, Pérez es y será una pieza importante en la nueva era que se abrirá formalmente en la FESFUT cuando Yamil Bukele, actual jerarca del INDES (Instituto Nacional de los Deportes), asuma la presidencia del organismo encargado de regular el fútbol salvadoreño. Será este mes, una vez finalice la intervención de la FIFA en dicho ente.

Sin embargo, el técnico de 62 años no tuvo problema alguno en lanzarle un dardo a la anterior conducción de la Federación —y a los actores del balompié nacional en general— en un mensaje de felicitación para su hijo, Gerson Pérez, quien se acaba de proclamar campeón con la Sub-21 de Pumas UNAM.

¿Cuál fue la indirecta de Hugo Pérez para la FESFUT?

Después de la consagración de Gerson Pérez con Pumas en el Apertura 2025, ganándole 3-2 a Santos Laguna en la final de ida y cerrando la serie con un empate 1-1 para un global de 4-3, el ex seleccionador mayor de El Salvador escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X.

“Un pequeño fragmento de historia. Dejar huella como entrenador extranjero es lo único que puedes controlar. A veces tienes que abandonar tu país por una oportunidad y una posibilidad. Él siempre supo que podía, solo quería una oportunidad “, sentenció Hugo Pérez, dando a entender que la FESFUT no respaldó lo suficiente el proceso en selecciones juveniles del ex Chicago Fire.

¿Cómo le fue a Gerson Pérez en El Salvador?

Gerson Pérez, subcampeón de la Dallas Cup y la Copa UNCAF, no logró clasificar a El Salvador al Mundial Sub-20 de Argentina. El sueño de la Azulita se esfumó en octavos de final, cuando cayó 5-4 ante República Dominicana en los octavos de final del Premundial.

El DT de 39 años también fue asistente de su padre en la selección mayor, donde lograron clasificar a La Selecta al octagonal final de las Eliminatorias por primera vez en más de una década. Esto fue rumbo a Qatar 2022 y anteriormente llegaron a los cuartos de final de la Copa Oro, haciendo una buena campaña.