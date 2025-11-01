Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Saprissa

Mariano Torres renovó con Saprissa y esto es lo que cobrará por mes: “Se lleva una tajada muy fuerte”

Mariano Torres llegó a un nuevo acuerdo con Saprissa y firmó la renovación que lo tendrá en Tibás hasta mitad de 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El capitán morado seguirá hasta el final de la temporada.
© Prensa SaprissaEl capitán morado seguirá hasta el final de la temporada.

Este viernes, el Deportivo Saprissa comunicó de manera oficial la renovación del contrato de Mariano Torres. El mediocampista del Monstruo extendió su vínculo por seis meses más y se quedará, al menos, hasta junio de 2026.

El Deportivo Saprissa celebra poder contar con su capitán por un torneo más y le desea el mayor de los éxitos en la búsqueda de su noveno título personal y el número 41 para el equipo más grande de Costa Rica”, expresó la S en sus canales oficiales para confirmar la extensión del contrato.

¿Cuánto dinero ganará Mariano Torres con la renovación de contrato?

Semanas atrás, antes de concretar la firma para sellar el acuerdo, el periodista Anthony Porras confirmó que Mariano Torres continuará con el mismo salario que tenía en su último contrato con la S.

Erick Lonnis revela lo que todo Saprissa esperaba saber sobre el sucesor de Juan Carlos Rojas: “El nuevo presidente…”

ver también

Erick Lonnis revela lo que todo Saprissa esperaba saber sobre el sucesor de Juan Carlos Rojas: “El nuevo presidente…”

En Teléfono Rojo, la fuente mencionada reveló: “Mariano es un dios para el saprissismo, pero se lleva una tajada muy fuerte del presupuesto. Guzmán es un figurón y gana mucho dinero. Los van a renovar, pero (los aficionados) van a seguir con la bronca del presupuesto. Nada (sobre rebajas), ganan lo mismo“.

Según los informes de Diario Extra de un año atrás, el salario de Mariano Torres en Saprissa es de 20 mil dólares mensuales. De esta manera, el argentino continuará ganando este monto, el cual acordó mucho antes de la renovación que se dio a conocer este viernes.

El gran objetivo de Mariano Torres antes de terminar su contrato

En diálogo con la institución morada, el capitán morado confesó que sueña con volver a ser campeón en el futuro cercano: “Ahora me veo tratando de conseguir otro título, estamos muy cerca, estamos a dos meses de terminar este torneo. todo lo que sea campeonatos que enfrentemos es el objetivo inmediato, entonces por eso siempre vamos a ir“.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Panamá la va a pasar mal": Thomas Christiansen recibe la advertencia que puede costarle caro contra Guatemala
Panama

"Panamá la va a pasar mal": Thomas Christiansen recibe la advertencia que puede costarle caro contra Guatemala

Pumas vs. Tijuana: ¿a qué hora juegan y cómo ver a Keylor Navas y Carrasquilla?
Fútbol Internacional

Pumas vs. Tijuana: ¿a qué hora juegan y cómo ver a Keylor Navas y Carrasquilla?

Revelan el DT que reemplazaría a Jafet Soto en Herediano
Costa Rica

Revelan el DT que reemplazaría a Jafet Soto en Herediano

Panamá provoca a Óscar Santis con la sentencia que indigna a Guatemala
Guatemala

Panamá provoca a Óscar Santis con la sentencia que indigna a Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo