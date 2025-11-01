Este viernes, el Deportivo Saprissa comunicó de manera oficial la renovación del contrato de Mariano Torres. El mediocampista del Monstruo extendió su vínculo por seis meses más y se quedará, al menos, hasta junio de 2026.

“El Deportivo Saprissa celebra poder contar con su capitán por un torneo más y le desea el mayor de los éxitos en la búsqueda de su noveno título personal y el número 41 para el equipo más grande de Costa Rica”, expresó la S en sus canales oficiales para confirmar la extensión del contrato.

¿Cuánto dinero ganará Mariano Torres con la renovación de contrato?

Semanas atrás, antes de concretar la firma para sellar el acuerdo, el periodista Anthony Porras confirmó que Mariano Torres continuará con el mismo salario que tenía en su último contrato con la S.

En Teléfono Rojo, la fuente mencionada reveló: “Mariano es un dios para el saprissismo, pero se lleva una tajada muy fuerte del presupuesto. Guzmán es un figurón y gana mucho dinero. Los van a renovar, pero (los aficionados) van a seguir con la bronca del presupuesto. Nada (sobre rebajas), ganan lo mismo“.

Según los informes de Diario Extra de un año atrás, el salario de Mariano Torres en Saprissa es de 20 mil dólares mensuales. De esta manera, el argentino continuará ganando este monto, el cual acordó mucho antes de la renovación que se dio a conocer este viernes.

El gran objetivo de Mariano Torres antes de terminar su contrato

En diálogo con la institución morada, el capitán morado confesó que sueña con volver a ser campeón en el futuro cercano: “Ahora me veo tratando de conseguir otro título, estamos muy cerca, estamos a dos meses de terminar este torneo. todo lo que sea campeonatos que enfrentemos es el objetivo inmediato, entonces por eso siempre vamos a ir“.

