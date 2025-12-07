Brayan Moya se olvida de Real España y Jeaustin Campos: los dólares que generó y ya se coronó campeón junto a otro hondureño en este club

Real España nunca explicó los motivos por los cuales Brayan Moya salió del equipo en pleno Apertura 2025 a pesar de ser uno de los máximos goleadores del club tanto en Copa Centroamericana como en la Liga Nacional de Honduras.

Informaciones indican que fue por falta de pagos, pero no hay algo confirmado que lo sentencie así. Moya no se ha quedado de brazos cruzados y se ha buscado la vida en un nuevo club.

ver también Getsel Montes recibe la noticia que nunca imaginó tener en Herediano: “Principal candidato”

Brayan Moya dejó el ámbito profesional por un momento y se fue a jugar a la burocráticas de Estados Unidos, las cuales pagan muy bien por tener a este tipo de jugadores en sus equipos.

¿A qué equipo se fue Brayan Moya tras salir de Real España?

Moya reforzó al Chivas Alabama en un torneo que se disputó San Luis Potosí, México. El delantero aportó no de sus goles permitió que el equipo se coronara como campeón del torneo, llevándose 800 mil dólares de premio. Sin duda que un giro impensado.

Haber ganado con Chivas le supuso a Moya tener una buena cantidad de dinero para su bolsa, olvidando por completo su etapa con Real España y seguramente esperando una mejor oferta para 2026.

En 20 partidos que había disputado con La Máquina en el actual torneo entre Liga Nacional de Honduras y Copa Centroamericana, Moya había marcado 6 goles.

Publicidad

Publicidad

Otro que se olvidó de Honduras fue Johnny Leverón, el defensor que participó con el Choloma en este campeonato, apareció jugando en el Chivas Alabama junto a Brayan Moya.

Brayan Moya apareció jugando con el Chivas Alabama.