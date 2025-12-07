Es tendencia:
Qué pasa si Herediano gana, empata o pierde contra Pérez Zeledón en la última fecha del Apertura 2025

El Herediano de Jafet Soto enfrenta un panorama complicado en la última jornada del Torneo Apertura 2025.

Por Geronimo Heller

Herediano se juega todo en la última fecha del Apertura.
La definición del último cupo a semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica tiene a Herediano contra las cuerdas. El actual bicampeón nacional llega a la última fecha tres puntos por debajo de Liberia, que ocupa por ahora el cuarto lugar y se juega todo como visitante ante Cartaginés.

El Team de Jafet Soto se enfrenta a Pérez Zeledón, que está en la misma línea de puntos y también sueña con meterse en la pelea. Ninguno depende de sí mismo: además de lo que hagan en su partido, están atados a lo que ocurra en Cartago con Liberia.

Qué pasa si Herediano le gana a Pérez Zeledón

Si Herediano logra la victoria, superará a Pérez Zeledón en la tabla y mantendrá vivas sus aspiraciones. Sin embargo, ese triunfo no alcanza por sí solo; necesita obligatoriamente que Liberia pierda en Cartago por cualquier marcador para sellar su boleto a las semifinales.

Jafet va en busca del milagro (Herediano).

Si Liberia empata o gana, aun con triunfo florense, Herediano queda fuera. En resumen, ganar es apenas el primer paso: para soñar con avanzar, el Team debe sumar de a tres y esperar que los Coyotes tropiecen.

Qué pasa si Herediano empata o pierde con Pérez Zeledón

Si Herediano empata, sus opciones se esfuman de inmediato. Ese punto no le alcanza para alcanzar a Liberia, que inicia la jornada con tres unidades de ventaja. Incluso si los pamperos llegaran a perder frente a Cartaginés, el Team quedaría a dos puntos y ya no podría alcanzarlos.

Marcel Hernández renovó con Herediano.

Una derrota, por su parte, lo dejaría aún más relegado, tres puntos por debajo de Pérez Zeledón. En cualquiera de los dos casos, Herediano queda automáticamente eliminado y se despediría del torneo ocupando el sexto puesto de la tabla.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

