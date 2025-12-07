Qué pasa si Herediano gana, empata o pierde contra Pérez Zeledón en la última fecha del Apertura 2025

La definición del último cupo a semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica tiene a Herediano contra las cuerdas. El actual bicampeón nacional llega a la última fecha tres puntos por debajo de Liberia, que ocupa por ahora el cuarto lugar y se juega todo como visitante ante Cartaginés.

El Team de Jafet Soto se enfrenta a Pérez Zeledón, que está en la misma línea de puntos y también sueña con meterse en la pelea. Ninguno depende de sí mismo: además de lo que hagan en su partido, están atados a lo que ocurra en Cartago con Liberia.

Qué pasa si Herediano le gana a Pérez Zeledón

Si Herediano logra la victoria, superará a Pérez Zeledón en la tabla y mantendrá vivas sus aspiraciones. Sin embargo, ese triunfo no alcanza por sí solo; necesita obligatoriamente que Liberia pierda en Cartago por cualquier marcador para sellar su boleto a las semifinales.

Si Liberia empata o gana, aun con triunfo florense, Herediano queda fuera. En resumen, ganar es apenas el primer paso: para soñar con avanzar, el Team debe sumar de a tres y esperar que los Coyotes tropiecen.

Qué pasa si Herediano empata o pierde con Pérez Zeledón

Si Herediano empata, sus opciones se esfuman de inmediato. Ese punto no le alcanza para alcanzar a Liberia, que inicia la jornada con tres unidades de ventaja. Incluso si los pamperos llegaran a perder frente a Cartaginés, el Team quedaría a dos puntos y ya no podría alcanzarlos.

Una derrota, por su parte, lo dejaría aún más relegado, tres puntos por debajo de Pérez Zeledón. En cualquiera de los dos casos, Herediano queda automáticamente eliminado y se despediría del torneo ocupando el sexto puesto de la tabla.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025

