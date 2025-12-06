El Deportivo Saprissa hará oficial en los próximos días la salida de Dax Palmer, futbolista que dejará Tibás casi sin haber sumado minutos en este 2025. De hecho, en la temporada actual no tuvo lugar en cancha con la camiseta morada.

Palmer prometía ser una figura que triunfaría en el Monstruo. Sin embargo, se marcha del club con apenas 11 partidos desde que arribó en 2022 al conjunto saprissista. Hizo su debut en el Apertura 2023 justamente de la mano de Vladimir Quesada.

Hoy, el nacido en Estados Unidos no es una variante para el técnico morado. Por eso, ya firmó su contrato con el Alcorcón de España. Según la información del periodista Kevin Jiménez, el contrato es por “tres años con opción a extender a dos años más“.

Dax Palmer no tiene su 2026 asegurado en Alcorcón

Hay una decisión que podría darse en las próximas horas y cambiaría el rumbo de Dax Palmer a pesar de haber firmado con el cuadro español hace horas. El periodista mencionado agregó que existe la posibilidad de que salga a préstamo a otro club.

“Están definiéndolo“, aseguró sobre el futuro de Dax Palmer. El equipo ubicado en la Comunidad de Madrid no tiene futbolistas jóvenes en su planilla actual. Según Transfermarkt, el que menos edad tiene es el lateral izquierdo Samu Rodríguez con 20 años, lo que puede explicar que el ex Saprissa salga cedido.

El Alcorcón se desempeña en la Primera Federación, es decir, la tercera categoría del fútbol español. Actualmente, marcha en la undécima posición del Grupo B con 19 puntos tras ganar cinco, empatar cuatro y perder otros cinco.