Thomas Tuchel lanza advertencia a Christiansen de cara al partido de Panamá vs. Inglaterra del Mundial 2026

La Selección de Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en la Copa del Mundo 2026, y no será nada sencillo. El sorteo la emparejó en un grupo difícil junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con historia, talento y profundidad competitiva. En ese contexto, el técnico inglés Thomas Tuchel ofreció sus primeras impresiones sobre el cruce contra los canaleros, dejando claro que no caerá en la trampa de la confianza excesiva.

Tuchel, quien habló para TVMax acompañado del entrenador de los panameños Thomas Christiansen, sorprendió al llenar de elogios al estratega hispano-danés. Reconoció que lo conoce desde su etapa como futbolista y subrayó el mérito de que Panamá haya clasificado de manera directa al Mundial. “Lo tomaremos en serio porque se preparan bien y analizaremos los partidos”, expresó, enfatizando la seriedad con la que Inglaterra afrontará el duelo ante los canaleros.

El técnico británico admitió que no conoce en profundidad a la selección panameña, pero advirtió que eso no significa que vaya a subestimarla. “Conozco al técnico, no mucho a Panamá, pero veremos qué pasa en el partido”, comentó. Sus palabras reflejan cautela, entendiendo que una Copa del Mundo siempre presenta escenarios impredecibles y rivales competitivos, sin importar su historial.

Thomas Tuchel no se confía de los rivales de Inglaterra

Tuchel también analizó a los otros dos integrantes del Grupo L, destacando especialmente a Croacia, selección que estuvo ubicada en el bombo dos y que ha brillado en los últimos mundiales con un subcampeonato en 2018 y un tercer lugar en 2022. “Es un gran equipo, tienen experiencia, es un juego inaugural complicado para nosotros”, señaló el alemán, consciente del peso histórico y competitivo de los balcánicos.

Sobre Ghana, el entrenador inglés tampoco escatimó advertencias. Reconoció que los africanos cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias en cualquier momento, muchos de ellos militando en la Premier League. “Ghana también será complicado… es un grupo complicado y también Panamá es un equipo difícil”, destacó, reafirmando que no existe margen para confiarse en un sector que exige al máximo a cualquier selección.

Con este escenario, Panamá se prepara para afrontar uno de los retos más grandes de su historia. La visión de Tuchel confirma que la selección canalera será tomada con seriedad por rivales de jerarquía mundial, lo que convierte esta oportunidad en un examen ideal para medir su crecimiento y ambición rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

