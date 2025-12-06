Decisión tomada con Luis Paradela: en Europa sentencian su futuro y Vladimir Quesada ya sabe si regresará a Saprissa

En julio de 2024, el Deportivo Saprissa acordó con el CS U. Craiova de Rumania el préstamo por un año de Luis Paradela, con el objetivo de que el extremo cubano mostrara sus cualidades en Europa y el club ejerciera la opción de compra incluida en el contrato.

El plan parecía marchar a la perfección, con Paradela convirtiéndose en una pieza clave del conjunto blanquiazul, hasta que un infortunio cambió todo: a inicios de 2025 sufrió una ruptura de ligamentos cruzados que lo alejó de las canchas durante nueve meses.

Como la cesión original finalizaba a mitad de año, ambas directivas renegociaron una extensión hasta diciembre de 2025 para evaluar su recuperación y decidir si Craiova estaba dispuesto a pagar los 400 mil euros de su cláusula.

Craiova ya decidió el futuro de Luis Paradela

A pocos días de concluir el 2025, la decisión del club rumano ya es definitiva: Luis Paradela no será comprado y regresará al Deportivo Saprissa. La información fue confirmada por varios medios en Rumania, como Cotidianul.

“La Universitatea Craiova se desvinculará de Luis Paradela (28) este invierno. El jugador cubano ya no está en los planes del equipo para la temporada actual. El club decidió no activar la opción de transferencia permanente del jugador del club costarricense Deportivo Saprissa”, reportaron desde la prensa rumana.

También se explicaron los motivos deportivos detrás de la resolución:

“El regreso de Paradela a las canchas llegó más tarde de lo previsto, nueve meses después de la lesión. Dado que su rendimiento no fue convincente, el club decidió no renovar su contrato, que vence el 31 de diciembre”. Así, el paso de Paradela por Rumania termina marcado por una lesión que truncó sus posibilidades de permanencia en el fútbol europeo.

¿Refuerzo para 2026?

Con esta decisión, el entrenador Vladimir Quesada ya sabe que para el 2026 podría contar con un viejo conocido que fue vital en el último tetracampeonato del Monstruo.

Sin embargo, su retorno no garantiza que se mantenga en Tibás: la directiva morada deberá definir si Paradela entra en los planes del próximo año, mientras que el propio jugador aún podría preferir continuar su carrera en Europa si surge una oportunidad.