Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica, última fecha

La fase regular del Torneo de Apertura 2025 de Costa Rica llega a su última parada este fin de semana, con casi todo definido en la parte alta… y un solo boleto a semifinales todavía en juego.

Saprissa, ya con su segundo puesto asegurado, será el encargado de abrir la fecha 18 este viernes, cuando visite a Sporting FC, en un duelo que puede influir en el cierre de la tabla pero no en las posiciones de privilegio ya aseguradas por morados y rojinegros.

El sábado justamente entrará en escena Alajuelense, que ya se firmó el primer lugar y el derecho a disputar cuanto menos la Gran Final. Los manudos visitan a San Carlos, en un partido que apunta más a mantener el ritmo competitivo tras la conquista de la Copa Centroamericana y antes de encarar las semifinales.

El plato fuerte queda reservado para el domingo, cuando se defina el último clasificado a los playoffs en una tarde de máxima tensión. En simultáneo, Liberia visitará a Cartaginés, mientras que Pérez Zeledón recibirá a Herediano. Los liberianos llegan con tres puntos de ventaja sobre PZ y el Team, pero todavía no tienen el boleto sellado: pueden quedar afuera si pierden y no hay empate en la otra cancha. Los Brumosos, por su parte, ya están clasificados pero se juegan el tercer puesto.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Así se juega la Fecha 18 del Torneo Apertura 2025

Viernes 5 de diciembre

Sporting FC vs Saprissa – 7:00 p.m.

Sábado 6 de diciembre

Puntarenas FC vs Guadalupe FC – 5:00 p.m.

San Carlos vs Alajuelense – 8:00 p.m.

Domingo 7 de diciembre

Pérez Zeledón vs Herediano – 4:00 p.m.

Cartaginés vs Liberia – 4:00 p.m.