Hernán Medford necesitó sólo tres palabras para golpear a Jafet Soto con la sentencia que deja a Herediano eliminado del campeonato

En la previa de la definición del campeonato, Hernán Medford le dejó un mensaje a Jafet Soto que no le caerá bien.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El Pelícano no dudó.
Este fin de semana se jugará la última fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. Finalmente, se sabrá si el Club Sport Herediano podrá clasificar a la fase final o quedará eliminado siendo el vigente bicampeón nacional.

Los dirigidos por Jafet Soto tendrán que derrotar a Pérez Zeledón en el Estadio Municipal ubicado en San Isidro de El General. Sin embargo, con esto no será suficiente para clasificar a la próxima instancia, sino que deberá esperar por otro resultado.

El partido que más le preocupa a Heredia es el de Liberia y Cartaginés. El Team necesita una victoria del equipo comandado por Andrés Carevic para depender de sí mismo, aunque también deberá ganar para ubicarse en la cuarta posición.

La sentencia de Hernán Medford sobre Herediano

En la previa de esta definición, Hernán Medford, quien justamente fue parte del camino de Herediano en este campeonato, liquidó al equipo rojiamarillo con apenas tres palabras.

Van a empatar“, dijo el Pelícano en el programa Seguimos sobre el partido de Herediano ante Pérez Zeledón y también comentó que habrá igualdad en el encuentro de Liberia y Cartaginés. Con este resultado, Heredia estará eliminado del Apertura 2025.

Los números de Hernán Medford en este Apertura 2025

En este campeonato, Medford dirigió al Team en siete oportunidades. Apenas cosechó dos victorias, igualó tres y perdió en los dos restantes frente a Puntarenas y Cartaginés.

