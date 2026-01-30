“Contrato en negociación”: el presidente de Saprissa admite la movida del mercado que necesitaba para acercarse a Alajuelense

El Deportivo Saprissa respira aires de cambios. Si bien el equipo sigue sin engranar y Vladimir Quesada está cada día más cuestionado, a nivel dirigencial la renovación parece haber abierto una ventana de esperanza.

Con la llegada de Roberto Artavia a la presidencia en lugar de Juan Carlos Rojas, los morados se ilusionan con un renacer económico que les permita, entre otras cosas, acercarse a ganar la tan ansiada 41 y además volver a la primera plana a nivel Concacaf.

En eso está enfocado el nuevo jerarca de Tibás, quien sabe que para cumplir todos esos objetivos necesita, primero que nada, dinero. Y en ese camino, tiene mucho trabajo por hacer y acuerdos nuevos que rubricar.

“En negociación”: el nuevo contrato de Saprissa para acercarse a Alajuelense

En una entrevista mano a mano con Ferlín Fuentes, Artavia reveló este jueves que está renegociando el contrato con Kappa, la marca de ropa que viste al club, que hasta ahora le venía dejando un muy pobre rédito económico.

La idea es acercarse al beneficioso arreglo que la Liga Deportiva Alajuelense tiene con Umbro. “Es un contrato en negociación, no te puedo dar lo específico pero está en negociación. Tenemos que mejorar las condiciones”, admitió Artavia.

“Saprissa es el equipo que más indumentaria vende, el equipo que más innova con la indumentaria como lo ha sido la camiseta de Batman o la verde, éxitos comerciales rotundos, y con ninguno nos beneficiamos como sentíamos que merecíamos”, explicó el presi morado.

¿Saprissa dejará de ser vestido por Kappa?

Al parecer, no. “Fuimos a renegociar y nos sentimos muy bien acogidos, y ya pronto vamos a tener una mejor situación en ese sentido. Nos vamos a mantener con la misma marca y con el mismo proveedor local”, explicó el mandamás.

La camiseta de Batman fue la última gran innovación de Saprissa.

“Nosotros tenemos una excelente relación con ellos, ahora la estamos mejorando, y a medida que nos sirva lo vamos a mantener. Con este contrato, Saprissa vería una mejora en sus ingresos del merchandising, sin duda alguna, va a ser mucho mejor que el de hoy”, concluyó Artavia.