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Ganó seis títulos con Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo echó y ahora brilla en Europa: “Es Haaland sin marketing”

El Machillo Ramírez desde el primer día llegó a Alajuelense a tomar decisiones importantes, y ahora ve cómo un descarte brilla en Europa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Ganó seis títulos con Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo echó y ahora brilla en Europa
© AlajuelenseGanó seis títulos con Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo echó y ahora brilla en Europa

Tras salir de Alajuelense pese a haber conquistado seis títulos, este futbolista encontró lejos de Costa Rica la oportunidad que en su momento le fue negada.

Su salida, marcada por la decisión del Machillo Ramírez, parecía cerrar una etapa importante en su carrera, pero terminó siendo el inicio de un nuevo camino que hoy lo tiene destacando en Europa.

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El descarte de Alajuelense que ahora brilla en Europa

Se trata de Alberto Toril quien se convirtió en la gran figura del Hércules al firmar un doblete en la victoria 2-0 como local frente al Real Murcia en la Primera Federación del Grupo B en España.

Tras marcar sus primeros goles con Hércules los elogios no tardaron en llegar. A través de la cuenta de Instagram del equipo un aficionado comentó “El Haaland sin marketing”, reconociendo el potencial de Alberto Toril en el área rival.

Hércules en su cuenta oficial de IG

Hércules en su cuenta oficial de IG

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Alberto Toril con Alajuelense

Toril registró su último partido con Alajuelense el 30/11/25 en la victoria como visitante (0-2) ante Cartaginés.

Durante su etapa con Alajuelense, conquistó seis títulos: fue bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf en 2024 y 2025, ganó el Torneo de Apertura de Costa Rica en 2025/26, se coronó en la Copa de Costa Rica en 2024/25.

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Además levantó dos Recopas de Costa Rica, en las temporadas 2024/25 y 2025/26, confirmando así una etapa muy exitosa con el cuadro rojinegro.

Datos claves

  • Alberto Toril fue la gran figura del Hércules al marcar un doblete en la victoria 2-0 ante Real Murcia.
  • El delantero firmó sus primeros goles con el Hércules en la Primera Federación del Grupo B de España
  • Tras su actuación, recibió elogios inmediatos y hasta un aficionado lo comparó con Haaland, al decir que es “Haaland sin marketing”.
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