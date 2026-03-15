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“Primer equipo”: Liverpool toma decisión final sobre el futuro de Keyrol Figueroa y así lo aseguran en Inglaterra

Keyrol Figueroa tiene que tomar decisiones con respecto a su futuro; tanto en el Liverpool y la oportunidad de jugar con Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026. Foto: Web Liverpool.
Keyrol Figueroa tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026. Foto: Web Liverpool.

El Liverpool tiene un plan claro con Keyrol Figueroa. Así lo aseguran desde Inglaterra, donde “Los Reds” se mantienen en alerta ante la posibilidad de que el hijo de Maynor Figueroa decida irse del club.

De acuerdo al sitio Anfield Watch, a Keyrol Figueroa ya se le presentó una oferta de renovación y las conversaciones con su entorno están avanzando. Aunque persiste el interés del Porto y el PSV.

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El sitio señala que el Liverpool tiene como objetivo asegurar la permanencia de Figueroa antes que considerar una cesión al primer equipo para la temporada 2026-2027.

Sin embargo, precisan que el club que dirige Arne Slot tiene el plan claro: “Acordar un nuevo contrato, luego enviarlo a jugar regularmente en el primer equipo y reevaluar su trayectoria; si no se llega a un acuerdo, existe un riesgo real que se marche como agente libre”.

Por otro lado, asegura que el cuerpo técnico todavía ve un margen de mejora en su juego de combinación general y en su trabajo físico en los duelos antes de ascender al primer equipo.

Con esto, queda claro que la decisión queda en manos del jugador y su entorno.

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Cabe señalar que, Keyrol Figueroa ha marcado 11 goles en la Premier League 2, razón por la que fue convocado con el primer equipo para un partido de Copa contra Crystal Palace, aunque no logró debutar.

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Datos relevantes

  • Keyrol posee contrato hasta junio de 2026 con el Liverpool
  • El Liverpool ya presentó una oferta formal de contrato
  • Porto y PSV están interesados en el delantero
  • Keyrol Figueroa tendrá que decidir si juega por la Selección de Honduras o Estados Unidos

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