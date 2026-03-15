David Faitelson reveló la oferta que Keylor Navas tiene en su poder y lo aleja de México: “Pumas no puede competir”

Los Pumas de Keylor Navas no lograron pasar del empate en casa (2-2) frente a Cruz Azul durante la jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Más allá del resultado obtenido por el equipo universitario, el tema que generó mayor conversación fueron las declaraciones de David Faitelson sobre el futuro del guardameta de Costa Rica.

El exportero del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental para el rendimiento del conjunto universitario. Su experiencia y liderazgo han sido determinantes, mostrando su calidad en una liga importante como la Liga MX.

No obstante, a pesar de su buen nivel, su permanencia en Pumas aún no está asegurada. El contrato del arquero de 39 años finaliza el próximo 30 de junio, y cada vez son más fuertes los rumores sobre una eventual salida.

ver también Empezaron a negociar: Keylor Navas recibió el llamado del club en donde siempre soñó jugar mientras Pumas no se decide

¿Qué oferta tiene Keylor Navas que, según David Faitelson, aleja al portero tico de Pumas?

David Faitelson reveló que Keylor Navas cuenta con una oferta proveniente de la MLS que supera lo que Pumas podría ofrecer para retenerlo.

Keylor Navas con los Pumas

Según explicó, el club universitario difícilmente puede competir económicamente con esa propuesta, aunque existe un factor que podría influir en la decisión del arquero: su familia se encuentra muy cómoda viviendo en México.

Publicidad

Publicidad

“Keylor Navas tiene una oferta de la MLS contra la que Pumas no puede competir. La ventaja de Pumas: la familia del futbolista está muy bien adaptada a México”, compartió David Faitelson en su cuenta oficial de X.

David Faitelson en su cuenta oficial de X

Publicidad

En ese escenario, el futuro de Keylor Navas con Pumas queda marcado por una decisión compleja: por un lado aparece una oferta de la MLS difícil de igualar, y por el otro pesa el hecho de que su familia se siente cómoda en México.

Publicidad

Así, más allá del aspecto deportivo, todo apunta a que su continuidad dependerá de si termina priorizando lo económico o la estabilidad personal y familiar.

Publicidad

Datos extras