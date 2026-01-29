Kendall Waston hace enojar a todos en Saprissa al responderle a la afición por los ataques contra Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa continúa sin encontrar estabilidad en el Torneo Clausura 2026 y la crisis deportiva empieza a trasladarse con fuerza a las gradas. El empate 3-3 ante Pérez Zeledón, en condición de visitante, dejó sensaciones encontradas: por un lado, la reacción para levantar un 3-1 adverso; por otro, la confirmación de que el equipo sigue fuera de la zona de clasificación y sin respuestas contundentes.

Los morados volvieron a mostrar falencias defensivas y falta de regularidad. Pese a los goles de Mariano Torres y Kendall Waston, el resultado no alcanzó para calmar los ánimos de una afición cada vez más molesta, que volvió a apuntar directamente contra Vladimir Quesada.

Sin embargo, tras el encuentro, fue el propio Kendall Waston quien decidió salir al frente y ponerle el pecho a la situación, con declaraciones que no cayeron nada bien entre muchos seguidores del club.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre Vladimir Quesada?

“Obviamente al primero que van a atacar es a Vladimir y a ninguno de nosotros, ni a mí, me gusta para nada cuando escucho el ‘Fuera Vladimir’. No es algo que se merezca”, afirmó el zaguero central, en una clara defensa pública del técnico.

Tweet placeholder

Lejos de esquivar la responsabilidad, Waston señaló directamente al camerino como el principal responsable del mal momento deportivo.

Publicidad

Publicidad

“Es un entrenador entregado a lo que hace. Nosotros en la cancha debemos mejorar y estar siempre concentrados para poder hacer las cosas bien. La culpa no es plenamente del entrenador”, agregó.

ver también Mariano Torres no se guardó nada y expuso a los culpables del mal presente de Saprissa

Con Saprissa fuera de los puestos de clasificación y con un ambiente cada vez más tenso en Tibás, el respaldo público de Waston a Vladimir Quesada deja en evidencia que, al menos dentro del camerino, el técnico aún cuenta con apoyo. La gran incógnita es si ese respaldo alcanzará para revertir el presente o si la presión externa terminará marcando el rumbo de la temporada.