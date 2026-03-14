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Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y Acumulada

Este sábado comienza la Jornada 13 en la que Comunicaciones pone en riesgo la cima del campeonato contra Cobán.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Este fin de semana se juega la Jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala.
Este fin de semana se juega la Jornada 13 de la Liga Nacional de Guatemala.

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este sábado 14 de marzo con tres partidos que empiezan a marcar el pulso de la segunda vuelta: Guastatoya vs. Mictlán, Malacateco vs. Mixco y Xelajú vs. Antigua.

Pero el plato fuerte llega el domingo, con una cartelera que impacta de lleno en la pelea alta y, sobre todo, en la tabla acumulada: Cobán Imperial vs. Comunicaciones (duelo directo entre candidatos), Municipal vs. Aurora (partidazo de grandes) y un cruce clave en la zona baja como Achuapa vs. Marquense.

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En ese contexto, Comunicaciones sigue bajo la lupa: empezó la temporada apremiado en el acumulado, pero con el “Fantasma” Figueroa el equipo reaccionó, se metió arriba en el Clausura y busca seguir sumando para despegarse definitivamente de la pelea por el descenso.

La tabla del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Así está la tabla acumulada: Comunicaciones tiene aire. (Liga Bantrab)

Así está la tabla acumulada: Comunicaciones tiene aire. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 13

Sábado 14 de marzo

  • Guastatoya vs. Mictlán17:00
  • Malacateco vs. Mixco19:00
  • Xelajú vs. Antigua21:00
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Domingo 15 de marzo

  • Cobán Imperial vs. Comunicaciones11:00
  • Achuapa vs. Marquense15:00
  • Municipal vs. Aurora17:00

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