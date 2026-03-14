Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y Acumulada

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este sábado 14 de marzo con tres partidos que empiezan a marcar el pulso de la segunda vuelta: Guastatoya vs. Mictlán, Malacateco vs. Mixco y Xelajú vs. Antigua.

Pero el plato fuerte llega el domingo, con una cartelera que impacta de lleno en la pelea alta y, sobre todo, en la tabla acumulada: Cobán Imperial vs. Comunicaciones (duelo directo entre candidatos), Municipal vs. Aurora (partidazo de grandes) y un cruce clave en la zona baja como Achuapa vs. Marquense.

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En ese contexto, Comunicaciones sigue bajo la lupa: empezó la temporada apremiado en el acumulado, pero con el “Fantasma” Figueroa el equipo reaccionó, se metió arriba en el Clausura y busca seguir sumando para despegarse definitivamente de la pelea por el descenso.

La tabla del Clausura 2026

La tabla acumulada 2025/26

Así está la tabla acumulada: Comunicaciones tiene aire. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 13

Sábado 14 de marzo

Guastatoya vs. Mictlán — 17:00

— Malacateco vs. Mixco — 19:00

— Xelajú vs. Antigua — 21:00

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Domingo 15 de marzo