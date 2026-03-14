Cómo está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y Acumulada

La Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este sábado 14 de marzo con tres partidos que empiezan a marcar el pulso de la segunda vuelta: Guastatoya vs. Mictlán, Malacateco vs. Mixco y Xelajú vs. Antigua.
Pero el plato fuerte llega el domingo, con una cartelera que impacta de lleno en la pelea alta y, sobre todo, en la tabla acumulada: Cobán Imperial vs. Comunicaciones (duelo directo entre candidatos), Municipal vs. Aurora (partidazo de grandes) y un cruce clave en la zona baja como Achuapa vs. Marquense.
ver también
“Lo extradeportivo”: Extranjero que pasó por Municipal dejó declaraciones picantes acerca del club
En ese contexto, Comunicaciones sigue bajo la lupa: empezó la temporada apremiado en el acumulado, pero con el “Fantasma” Figueroa el equipo reaccionó, se metió arriba en el Clausura y busca seguir sumando para despegarse definitivamente de la pelea por el descenso.
La tabla del Clausura 2026
La tabla acumulada 2025/26
Así está la tabla acumulada: Comunicaciones tiene aire. (Liga Bantrab)
Así se juega la Jornada 13
Sábado 14 de marzo
- Guastatoya vs. Mictlán — 17:00
- Malacateco vs. Mixco — 19:00
- Xelajú vs. Antigua — 21:00
Domingo 15 de marzo
- Cobán Imperial vs. Comunicaciones — 11:00
- Achuapa vs. Marquense — 15:00
- Municipal vs. Aurora — 17:00