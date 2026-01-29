“No se puede ocultar”: Vladimir Quesada hace una fuerte confesión que sacude a Saprissa tras el empate

El empate 3-3 ante Pérez Zeledón no solo dejó a Deportivo Saprissa fuera de los puestos de clasificación, sino que también provocó una de las confesiones más sinceras de Vladimir Quesada desde que asumió el banquillo morado. El técnico no esquivó la realidad y admitió que el inicio del Clausura 2026 está muy lejos de lo que el club y la afición esperaban.

Saprissa llegó a estar 3-1 abajo en el marcador en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, pero reaccionó en el tramo final con goles de Mariano Torres y Kendall Waston para rescatar un punto que, si bien evitó la derrota, no alcanzó para calmar las aguas en Tibás. Con este resultado, los morados suman apenas seis puntos de 15 posibles y se ubican en la sexta posición de la tabla.

¿Qué dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa?

En conferencia de prensa, Vladimir Quesada fue directo y dejó una frase que resonó fuerte en el entorno saprissista: “Es una realidad, no se puede ocultar. No es lo que nos imaginamos, por nada del mundo nos imaginamos tener este inicio de campeonato. Para ustedes y para nuestra afición es algo fuera de lo normal”.

Pese al mal momento, el técnico intentó rescatar aspectos positivos del partido, especialmente la reacción del equipo en un escenario complicado: “Los muchachos hicieron un muy buen partido, ante un buen rival, en una cancha muy difícil. Rescatamos un resultado en medio de la adversidad y en un partido que parecía perdido. Nosotros somos Saprissa y conozco a estos muchachos, el ADN y la esencia que tienen”.

El Monstruo apenas registra una victoria, tres empates y una derrota en las primeras cinco fechas del Clausura, números que alimentan la preocupación de la afición: “Hay un sinsabor por el resultado, pero al final, al ver la forma y la entrega, eso también nos deja tranquilos y contentos, entre comillas”.

Finalmente, el estratega fue claro al señalar uno de los principales problemas del equipo: los errores propios. Para Quesada, esas fallas están facilitando el trabajo de los rivales y solo podrán corregirse con más tiempo de entrenamiento y trabajo colectivo.