“El Mundial está tan cerca”: Saprissa le responde a Panamá por Fidel Escobar y su alarmante situación en Costa Rica

Fidel Escobar vuelve a estar bajo la lupa por el momento complicado que atraviesa en Saprissa. Las molestias físicas que lo han apartado de la competencia han encendido la preocupación sobre su presente y, al mismo tiempo, han puesto en duda si podrá llegar en buenas condiciones al Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

La situación de Fidel Escobar ha generado preocupación tanto en Saprissa como en Panamá. Sin embargo, sobre este tema salió a responder de manera contundente Erick Lonnis como miembro del Comité Deportivo del conjunto morado.

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La respuesta de Saprissa a Panamá por Fidel Escobar

Erick Lonnis se refirió a la situación física de Fidel Escobar y explicó que en Saprissa están manejando su recuperación con cautela. El exguardameta y dirigente señaló que, con el Mundial tan cerca, el club no quiere apresurar el regreso del defensor panameño

“El Mundial está tan cerca que no queremos arriesgar”, compartió Erick Lonnis en Tigo Sports. Esto podría significar una preocupación mayúscula para la Selección de Panamá pensando en la Copa del Mundo, ya que si llegara a formar parte de la lista de Thomas Christiansen, lo haría con poco ritmo de juego.

Tigo Sports Costa Rica – X

A Fidel Escobar esta lesión en la espalda que sufrió el 12/01/26, lo ha mantenido fuera de los campos unos 63 días y si bien ya ha comenzado a entrenar de a poco, desde Saprissa no piensan forzar ya que podría recaer en una lesión bastante complicada.

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Recordemos que Saprissa también podría recibir un ingreso importante de parte de la FIFA si Fidel Escobar disputa el Mundial 2026 con la selección de Panamá.

Esa compensación, que rondaría entre 330 mil y 500 mil dólares, dependería tanto del tiempo que el defensor permanezca convocado como del avance de su combinado en el torneo. Todo dependerá si al final supera sus problemas físicos y asiste al Mundial de 2026.

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Datos claves

Saprissa no quiere apresurar la recuperación de Fidel Escobar , ya que consideran que con el Mundial tan cerca no vale la pena asumir riesgos con su estado físico.

, ya que consideran que con el Mundial tan cerca no vale la pena asumir riesgos con su estado físico. El defensor panameño ha estado fuera de las canchas alrededor de 63 días debido a una lesión en la espalda que sufrió el 12 de enero de 2026.

debido a una lesión en la espalda que sufrió el 12 de enero de 2026. Aunque ya comenzó a entrenar de forma progresiva, en el club morado prefieren manejar su regreso con cautela para evitar una recaída que pueda complicar aún más su recuperación y su futuro con la Selección de Panamá