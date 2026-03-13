Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, Jornada 12

La Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este viernes 13 de marzo con un partido que puede mover la pelea por las semifinales: Alajuelense vs. Pérez Zeledón en el Morera Soto. La Liga llega 6° con 15 puntos, fuera del Top 4, y necesita ganar para no seguir cediendo terreno en la clasificación.

El resto de la fecha se jugará entre sábado y domingo, con cruces que impactan directo en la tabla: Sporting vs. San Carlos, Herediano vs. Liberia, el partidazo Cartaginés vs. Saprissa y Guadalupe vs. Puntarenas.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Jornada 12

Viernes 13 de marzo

Alajuelense vs. Pérez Zeledón — 20:00 — TV: FUTV

Sábado 14 de marzo

Sporting FC vs. San Carlos — 18:00 — TV: Tigo Sports

— — Herediano vs. Liberia — 20:00 — TV: FUTV

Domingo 15 de marzo

Cartaginés vs. Saprissa — 11:00 — TV: FUTV

— — Guadalupe vs. Puntarenas — 15:00 — TV: FUTV

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