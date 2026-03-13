Machillo Ramírez le cambió la vida: el duro camino de José Alvarado para gritar su primer gol con Alajuelense

Si a finales de 2025 alguien le hubiera dicho a José Alvarado que en unos meses estaría celebrando una importante anotación con el uniforme de la Liga Deportiva Alajuelense en el Alejandro Morera Soto, sería difícil que el humilde delantero oriundo de Grecia diera crédito a esas palabras. Pero así sucedió.

Este viernes, en el marco del duelo que inauguró la duodécima fecha del Clausura 2026 entre los manudos y Pérez Zeledón, el delantero de 28 años se encargó de abrir el marcador y celebrar con euforia su primer gol en la máxima categoría de Costa Rica.

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Pero, ¿cómo se dio su ascenso meteórico desde la Liga de Ascenso a uno de los gigantes del fútbol nacional? Todo fue gracias al ojo clínico de Óscar “Machillo” Ramírez.

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El largo camino del nuevo goleador manudo

Aunque José Alvarado debutó como profesional justamente en Alajuelense, el 8 de enero de 2017 en una derrota 1-2 ante Santos de Guápiles, ese fue el único partido que disputó en su primera etapa en el club.

José Alvarado anotó por primera vez en la máxima categoría tica (LDA).

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A partir de entonces, el largo de su carrera se desarrolló en la segunda división tica, acumulando experiencia en Carmelita, Rosario e Inter San Carlos, y más adelante —tras sumar también un paso por el Coatepeque de Guatemala— consolidándose como una de las principales referencias ofensivas de AD Sarchí en el 2025.

Oportunidad de oro en el CAR

Al ser Sarchí el equipo satélite de la Liga, durante la pretemporada Machillo Ramírez pidió que Alvarado tuviera un período de prueba con el primer equipo rojinegro. Claramente, el atacante de 1,77 metros le llenó el ojo, porque luego de una semana de prácticas en el CAR, la institución oficializó su fichaje para el Clausura 2026.

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Desde ese entonces, el histórico DT rojinegro lo viene utilizando como una pieza de recambio, y hasta el duelo de esta noche ante los Guerreros del Sur acumulaba ocho partidos en el equipo, siendo titular en tres de ellos.

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En una temporada tan exigente para los actuales campeones de Costa Rica y Centroamérica, Machillo Ramírez ha demostrado nuevamente su sensatez a la hora de diseñar una plantilla equilibrada, profunda y competitiva.

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En síntesis

–Bautismo de gol a los 28 años: José Alvarado se estrenó en las redes de la Primera División al abrir el marcador para Alajuelense frente a Pérez Zeledón.

–Un regreso forjado en el Ascenso: Tras jugar un único partido con la Liga en 2017, el delantero tuvo que labrar su carrera lejos de los reflectores en la Segunda División tica y en Guatemala.

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–El rescate del Machillo: Su regreso al primer equipo rojinegro fue obra exclusiva de Óscar Ramírez, quien confió en él tras un período de prueba en el CAR.