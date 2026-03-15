¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde contra LAFC por los octavos de final de ida por la Concachampions?

El pasado martes, la Liga Deportiva Alajuelense consiguió un valioso 1-1 contra Los Ángeles FC por la ida de los octavos de final de la Concachampions. El equipo rojinegro se llevó un punto más que importante que le da una pequeña ventaja para la vuelta.

Este martes 17 de marzo será la revancha entre los manudos y los de la MLS. La Liga, como único representante de Centroamérica, buscarán superar la instancia que les fue esquiva en las últimas ediciones de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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¿Qué pasa si Alajuelense le gana a LAFC?

Alajuelense está bien parado en cuanto a los posibles resultados que necesita para llegar a los cuartos de final. Con una victoria por cualquier marcador, el equipo manudo eliminará a LAFC y se meterá entre los mejores ocho de la Concacaf.

¿Qué pasa si Alajuelense empate contra LAFC?

El empate también le puede dar buenas noticias a la Liga, pero sólo si se trata de una igualdad sin goles. El 0-0 en la vuelta pone a los de Machillo Ramírez en los cuartos de final gracias al gol que marcaron en el BMO Stadium de Los Ángeles.

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El empate por 1-1 manda el partido a la prórroga, ya que sería el mismo de la ida. Cabe aclarar que la regla del gol de visitante no se aplica en el tiempo extra. Ahora, otro empate, que no sea 0-0 ni 1-1, le dará el boleto a LAFC por marcar más goles fuera de su casa que la Liga en la ciudad angelina.

¿Qué pasa si Alajuelense pierde contra LAFC?

La derrota deja a la Liga Deportiva Alajuelense automáticamente eliminada, ya que se verá superada en el marcador global. Por este motivo, no deberá perder por ningún resultado para seguir con vida en la competencia.

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