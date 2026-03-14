Cómo ver Cartaginés vs. Saprissa por la fecha 12 del Clausura 2026 de Costa Rica

La fecha 12 del Clausura 2026 de Costa Rica ya está en marcha pero este domingo será el turno de uno de los partidos más calientes de la jornada, el que jugarán el Deportivo Saprissa vs. Cartaginés en el Fello Meza.
El duelo comenzará a las 11:00 am de Centroamérica y será además un encuentro marcado por el duelo en los banquillos entre Hernán Medford y Amarini Villatoro. De hecho, fueron los dos técnicos los que calentaron el partido en las horas previas con sus declaraciones en sus conferencias de prensa.
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Villatoro vs. Medford, el duelo de técnicos
“Yo honestamente solo espero que el árbitro que venga y que la gente que esté en el VAR durante el partido del domingo no le pese, tenga el carácter, tenga la personalidad para pitar parejo, pitar lo que es. No pido que se nos beneficie, pero tampoco que se nos perjudique y en esta clase de partidos que tomen mucha conciencia de lo que se está jugando”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.
“Esta semana me ha servido para analizar a Cartaginés: es un buen equipo, juega en su casa y nos estamos peleando una posición. El equipo está bien, está motivado. Será un partido bonito, con estadio lleno y un ambiente interesante”, aseguró Medford.
A qué hora juegan y cómo ver Cartaginés vs. Saprissa
El partido de este domingo 15 de marzo comenzará a las 11:00 am de Costa Rica en el estadio Fello Mesa y se podrá ver por FUTV.
Quiénes serán los árbitros de Cartaginés vs. Saprissa
- Árbitro: Josué Ugalde
- Asistente 1: Félix Quesada
- Asistente 2: Emanuel Alvarado
- Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla
- VAR: Jesús Montero
- AVAR: Cristopher Ramírez
En la primera ronda, Saprissa y Cartaginés igualaron 0-0 en La Cueva. (Saprissa)
Cómo llega Cartaginés
Cartaginés llega a la Jornada 12 metido de lleno en la pelea por la parte alta del Clausura 2026. Con 20 puntos en la tabla, el equipo brumoso sabe que este cruce ante Saprissa puede ser clave para sostenerse en zona de clasificación y, si se dan resultados, incluso acercarse al liderato.
Resultados de Cartaginés en el Clausura 2026 (hasta la Fecha 11)
- Cartaginés 2-1 Guadalupe
- Puntarenas 0-2 Cartaginés
- Cartaginés 1-0 Alajuelense
- Saprissa 0-0 Cartaginés
- Sporting 2-0 Cartaginés
- Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón
- Cartaginés 1-0 Herediano
- Cartaginés 2-1 Liberia
- San Carlos 1-1 Cartaginés
- Alajuelense 2-0 Cartaginés
- Cartaginés 1-1 Puntarenas
Cómo llega Saprissa
Saprissa llega a este cruce con el envión de un triunfo clave en Tibás: viene de ganarle 2-1 a Herediano en la Fecha 11, resultado que lo volvió a meter de lleno en la pelea alta del Clausura 2026 con 21 puntos.
Resultados de Saprissa en el Clausura 2026 (Fechas 1 a 11)
- Saprissa 2-2 Puntarenas
- Saprissa 2-0 Herediano
- Saprissa 0-1 Sporting FC
- Saprissa 0-0 Cartaginés
- Saprissa 3-3 Pérez Zeledón
- Saprissa 2-1 San Carlos
- Saprissa 0-1 Liberia
- Saprissa 2-1 Alajuelense
- Saprissa 0-2 Guadalupe
- Saprissa 1-2 Sporting FC
- Saprissa 2-1 Herediano