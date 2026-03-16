“Sabía que cometería errores”: Kenay Myrie recibe el mensaje de su técnico que nadie esperaba tras el debut en Copenhague

Kenay Myrie, finalmente estrenó minutos con el Copenhague de Dinamarca al disputar 82 minutos en la derrota 2-1 frente al Odense, en lo que significó su primera aparición oficial con el equipo danés.

Myrie en su primera oportunidad registró 49 toques de pelota, 2 duelos ganados, 2 despejes, 3 recuperaciones, 1 pase clave, 1 pase largo acertado y 76% de precisión en los pases totales que dio durante el partido en su estreno.

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¿Qué dijo el DT sobre el debut de Kenay Myrie en Copenhague?

Jacob Neestrup como entrenador del equipo, valoró de forma positiva el estreno de Kenay Myrie como titular, al considerar que fue una presentación aceptable en la que quedaron claras varias de sus virtudes, como la intensidad para presionar, su aporte en ataque y su potencia física.

“Creo que vemos en él un gran potencial ofensivo. Tiene mucha agresividad en la presión, pero también mucha tranquilidad en la defensa, y ya lo hemos visto en varias ocasiones“, comentó el DT Jacob Neestrup para el diario Bold.

Kenay Myrie celebró el gol que marcó el Copenhague, esto con su compañero, Jordan Larsson. (Copenhague FC/Copenhague FC)

“Un debut como titular razonable en el que se pueden apreciar sus puntos fuertes y en el que hemos obtenido respuestas sobre en qué hay que trabajar para que en unos meses pueda ser uno de los dos defensas realmente buenos del FC Copenhague“, puntualizó.

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Al mismo tiempo, el técnico reconoció que era normal que cometiera errores en su primer partido, pero señaló que ese debut también sirvió para identificar los aspectos que debe corregir, especialmente mantener la calma en acciones defensivas cerca de su propia portería.

“Sabíamos que cometería errores hoy, así son las cosas. Creo que pudimos ver su máximo potencial. La presión alta, las jugadas de ataque, la enorme potencia física… y ahora tenemos que ayudarle a mantener la calma en esas situaciones cerca de su propia portería, por la banda derecha“, finalizó.

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Datos claves

Kenay Myrie debutó oficialmente con el Copenhague y disputó 82 minutos en la derrota 2-1 ante Odense

y disputó en la derrota El DT Jacob Neestrup valoró positivamente su estreno , destacando que se pudieron ver varias de sus fortalezas, como la presión alta, su aporte en ataque y su potencia física .

, destacando que se pudieron ver varias de sus fortalezas, como . Aunque reconoció que cometió errores normales de un primer partido, el técnico señaló que ahora deben ayudarlo a mantener la calma en jugadas defensivas cerca de su propia portería.