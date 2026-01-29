Roberto Artavia habló como nunca sobre la deuda millonaria de Saprissa: a cuánto asciende y su plan para saldarla

El Deportivo Saprissa no solo enfrenta exigencias deportivas dentro del terreno de juego, sino también un panorama financiero complejo que ha generado atención y debate en el entorno morado.

Como institución histórica y acostumbrada al protagonismo, el manejo de sus finanzas se ha convertido en un tema clave para sostener la competitividad y la estabilidad a largo plazo.

Ante este escenario, el presidente Roberto Artavia decidió abordar públicamente la situación y explicar con detalle el monto de la deuda que arrastra el club, así como la estrategia diseñada para saldarla.

¿A cuánto asciende la deuda del Saprissa?

En términos claros, el presidente Roberto Artavia explicó que el Deportivo Saprissa arrastraba una deuda bancaria de 18.5 millones de dólares, de la cual ya se cancelaron 6.5 millones, por lo que el saldo pendiente se redujo a 12.5 millones.

Además, detalló que existe una obligación cercana a los 500 mil dólares con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual la dirigencia espera saldar en marzo mediante un nuevo aporte de capital, como parte del plan para ordenar las finanzas del club.

“Nosotros venimos arrastrando una deuda de 18.5 millones de dólares y además una deuda con la Caja cerca de los 500 mil dólares, la cual esperamos saldar esto en marzo“, afirmó Roberto Artavia en una entrevista con Ferlin Fuentes.

“Nos quedan los 18.5 millones de dólares, de los cuales ya se pagaron 6.5 millones para así bajar el peso de la deuda sobre el equipo. Entonces, del flujo de lo que salía antes para intereses, ahora es un flujo que queda para el equipo y nos dan flexibilidades para hacer algunas mejoras”, comentó el presidente morado.

“Nosotros vamos a estar todos estos años trabajando para terminar con esa deuda de 12.5 millones de dólares, dicho esto, nuestra situación es mucho mejor de la que enfrentó Juan Carlos Rojas en su último semestre porque tenemos una menor carga financiera por todos lados“, afirmó el presidente del Saprissa, Roberto Artavia.

El plan para saldar la deuda en Saprissa

Artavia explicó que el plan para saldar la deuda del club pasa por una reestructuración financiera profunda, la cual no será sencilla, pero ya está en una etapa avanzada.

Según detalló, la dirigencia se encuentra en negociaciones con posibles financistas y entidades bancarias, con el objetivo de concretar una oferta que permita ordenar completamente las obligaciones económicas y encaminar al club hacia la estabilidad que están buscando.

“Eliminar la deuda va a ser muy difícil, estamos negociando con potenciales financistas y entidades bancarias para hacer una restructuración completa. Pero ya estamos cerca de concretar una oferta para llegar a la situación que estamos buscando“, puntualizó el presidente Roberto Artavia.