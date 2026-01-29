“Son decisiones”: Tomás Rodríguez sorprendió al dejar en claro sus diferencias con Vladimir Quesada

El empate de Saprissa volvió a dejar sensaciones encontradas en Tibás. Los morados igualaron en un partido cargado de tensión, errores y cuestionamientos, en el que nuevamente se escaparon puntos clave y la presión sobre Vladimir Quesada no da tregua. En medio de ese contexto, una de las notas positivas fue el aporte de Tomás Rodríguez, uno de los refuerzos que llegó en este mercado y que volvió a responder con gol.

El atacante panameño abrió el marcador para el Monstruo y fue protagonista en ofensiva, aunque su actuación también reavivó un debate que ya comienza a instalarse entre la afición: su posición en el campo. Tomás Rodríguez no está siendo utilizado como centrodelantero fijo, rol en el que se siente más cómodo, y tras el encuentro no esquivó el tema.

¿Qué fue lo que dijo Tomás Rodríguez?

“Yo soy 9, pero el profe es el jefe y si el jefe pide algo hay que hacerlo. Estoy aquí para aportar el granito de arena a la institución y donde me pongan a jugar daré lo mejor de mí”, afirmó el canalero, dejando claro que entiende su función natural, pero respeta las decisiones del cuerpo técnico.

Sin embargo, el delantero también marcó su postura con claridad, sin generar conflicto, pero dejando un mensaje directo sobre su situación futbolística. “Son decisiones tácticas, es fútbol. Voy a seguir trabajando física y técnicamente para dar lo mejor de mí. Cualquier posición en la que me pongan voy a dar el máximo”, agregó.

Rodríguez incluso fue más allá y reiteró su compromiso total con el equipo, sin importar el rol que le toque asumir. “Si me ponen de extremo o de 9 voy a dar lo mejor”, sentenció.

Las declaraciones del panameño reflejan profesionalismo y respaldo a Vladimir Quesada, pero al mismo tiempo evidencian una diferencia futbolística que no pasa desapercibida. En un Saprissa urgido de resultados y certezas, cada decisión táctica queda bajo la lupa, y el uso de uno de sus nuevos goleadores no es la excepción.