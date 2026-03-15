Lesión de ligamentos: Herediano pierde a una figura clave mientras Cartaginés le arrebata la cima del Clausura 2026

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 no será bien recordada por los aficionados del Club Sport Herediano. Los florenses cayeron derrotados ante Municipal Liberia, perdiendo su invicto como locales en el Estadio Carlos Alvarado y dejando al Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés con la oportunidad dorada de quedarse con el liderato del campeonato.

El equipo de Amarini Villatoro fue el que aprovechó esta coyuntura: se impuso 2-1 en un complicado duelo ante los morados y terminó superando al Team en lo más alto de la tabla, con 23 puntos.

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Otra mala noticia en Herediano

Por si esto no fuera suficiente para generarle un fuerte dolor de cabeza al técnico José Giacone, mientras Saprissa y Cartago luchaban en la Vieja Metrópoli el periodista Kevin Jiménez anunció una durísima baja para el conjunto rojiamarillo: la de Aarón Murillo.

El mediocampista de 27 años, uno de los jugadores más importantes del equipo, no había estado presente en los últimos dos compromisos del Clausura 2026. Ahora se confirmó la naturaleza de su problema físico.

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“La lesión de Aarón Murillo tendrá varias semanas de recuperación. El mediocampista de Herediano sufrió una lesión en los ligamentos de su tobillo. Cuatro semanas o más, depende de evolución”, informó Jiménez, en una primicia que cayó como un balde de agua fría entre los seguidores del Team.

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Con este panorama, el cuadro presidido por Jafet Soto encara la recta decisiva de la fase regular no solo compitiendo palmo a palmo con Cartaginés y Saprissa por la cima del campeonato, sino también teniendo que lidiar con la baja de uno de los emblemas del mediocampo florense.

Parada durísima en el horizonte

Como si el contexto no fuera ya suficientemente complejo, el calendario tampoco le da respiro al Herediano. En la fecha 13 del Clausura 2026, los dirigidos por Giacone tendrán un desafío de alto voltaje frente a Liga Deportiva Alajuelense.

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El compromiso está pactado para el sábado 21 de marzo en el estadio Carlos Alvarado, con inicio a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica). Será un duelo clave para medir la reacción del Team en medio de un momento delicado del torneo.

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En síntesis

–Herediano perdió su invicto como local tras caer ante Municipal Liberia en la jornada 12 del Clausura 2026.

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–Aarón Murillo sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo y estará fuera al menos cuatro semanas.

–Saprissa alcanzó al Team en la cima del torneo, ambos con 22 puntos tras el empate morado ante Cartaginés.

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