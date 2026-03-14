En la mira de la Concacaf: Dax Palmer recibe un mensaje que nadie en Saprissa puede pasar por alto

Muchos aficionados del Deportivo Saprissa aún no pueden explicarse cómo fue que Dax Palmer no recibió más oportunidades en el primer equipo morado antes de concretar su salto al fútbol europeo.

Luego de sumar muy pocos minutos bajo el mando de Vladimir Quesada y ser vendido al conglomerado Global Football Holdings (GFH) —dentro del cual esta temporada defenderá el uniforme del Júpiter Leonés, filial de la Cultural Leonesa de España— el juvenil emprendió una nueva etapa lejos de Tibás.

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En su momento, Marco Herrera había declarado que el mediocampista de 19 años todavía no estaba listo para responder a las exigencias del primer equipo del Monstruo. Sin embargo, su rendimiento con la Selección Sub-20 de Costa Rica no tardó en demostrar lo contrario.

Dax Palmer demostró con La Sele Sub-20

El espigado volante de 1,91 metros fue la gran figura del combinado nacional que logró la clasificación al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, y su entrenador, Randall Row, no dudó en respaldarlo públicamente tras el torneo.

“Dax Palmer está listísimo para competir. Yo confío mucho en él, por eso está acá, por eso se hizo el esfuerzo de traerlo y de ser el único legionario en esta selección”, aseguró Row al referirse al mediocampista que empieza a abrirse camino en Europa.

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Por si esto no fuera suficiente para dejar en evidencia la discutida decisión del anterior cuerpo técnico del Saprissa de no darle minutos, la Concacaf también destacó el rendimiento de Palmer durante el campeonato pre-clasificatorio.

A través de su página web oficial, el organismo regional lo señaló como uno de los jugadores más influyentes del torneo: “Dax Palmer fue el referente ofensivo de Costa Rica al marcar cuatro goles en cuatro apariciones”, destacó Concacaf.

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Dax Palmer es figura en La Sele Sub-20 (La Nación).

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El futuro de Dax Palmer en Europa

Mientras su nombre empieza a ganar notoriedad a nivel regional, Palmer continúa su proceso de adaptación al fútbol europeo. Actualmente se encuentra en el Júpiter Leonés, filial de la Cultural Leonesa, donde permanecerá durante aproximadamente seis meses mientras entrena de forma habitual con el primer equipo del club español, que compite en la Segunda División.

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Según la planificación del conglomerado dueño de su ficha, en la segunda mitad de 2026 el mediocampista realizaría la pretemporada con el Alcorcón, y a partir de ahí se definirá su futuro deportivo.

En síntesis

–Figura de Costa Rica Sub-20: Dax Palmer marcó 4 goles en 4 partidos durante el torneo preclasificatorio rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

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–Salto a Europa: el mediocampista de 19 años y 1,91 m forma parte del holding Global Football Holdings y actualmente juega en Júpiter Leonés, filial de Cultural Leonesa en España.

–Plan de desarrollo: tras seis meses en la filial española, Palmer haría la pretemporada con el Alcorcón en la segunda mitad de 2026, club que posee su ficha.