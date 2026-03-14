“Devuelvan lo que nos robaron”: Jafet Soto les pega con todo a Saprissa y Alajuelense, prendiendo fuego el Clausura 2026

Hacía tiempo que Jafet Soto no le regalaba al fútbol costarricense una de esas declaraciones explosivas que no perdonan al Deportivo Saprissa ni muchísimo menos a Liga Deportiva Alajuelense.

Este sábado por la noche, en la antesala del duelo entre Club Sport Herediano y Municipal Liberia por el Torneo Clausura 2026, el presidente del Team reapareció ante los micrófonos de Radio Columbia y volvió a dejar mucha tela para cortar.

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Dardo para Erick Lonnis

El primer tema realmente caliente que tocó Jafet fue el del debate que se generó en los últimos días alrededor del uso del VAR, con Erick Lonnis sosteniendo que, si fuera por él, volvería al fútbol sin esta tecnología. Fiel a su estilo irónico, el caudillo florense no dejó pasar la oportunidad para responderle a su viejo rival.

“El VAR es algo nuevo para nosotros, hemos venido aprendiendo. En ese aprendizaje se cometen errores, pero yo lo veo más positivo en un 99,9%, porque los que sí nos hemos visto afectados en un momento cuando no hubo VAR, que nos pitaron goles que no eran, esos tal vez no quieran VAR porque los ayudaban mucho. Ahora que hay VAR tienen que adaptarse a lo que hay”, lanzó Jafet.

Como es costumbre, Jafet Soto no se anduvo con rodeos.

Sin bajar el tono, el dirigente herediano profundizó en su argumento y volvió a disparar hacia el ex portero del Monstruo: “El VAR no puede estar lejos del fútbol costarricense. Algunos se quedaron en los 90’s, que el fútbol ahí no era profesional, era semi-profesional. Se quedaron en esa época y todavía dicen cuándo yo jugué, cuando yo estaba, que hice esto… todo cambia y hay que ajustarse a todo”, sentenció.

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“Que devuelvan lo que nos robaron”

Envalentonado por el sonido de su propio discurso, Jafet fue un paso más allá con un comentario que seguramente no caerá nada bien ni en Tibás ni en Alajuela. “El VAR es una herramienta que tiene que seguir existiendo permanentemente, y más bien podríamos hacer un recuento y devolver campeonatos que nos quitaron, y que quitamos, porque también quitamos en algún momento”, aseguró.

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Ya entre risas, el presidente del Team cerró su intervención con un mensaje que promete encender todavía más el Clausura 2026. “Hagamos ese ejercicio: que nos devuelvan lo que nos robaron y los que robamos los devolvemos… yo estaría como en 37 campeonatos y Cartago tendría uno más… el resto bajarían”, disparó Jafet Soto.

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En síntesis

-Jafet Soto volvió a encender la polémica al criticar a Saprissa y Alajuelense en la previa del partido entre Herediano y Municipal Liberia por el Clausura 2026.

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-El presidente florense defendió el uso del VAR y respondió a Erick Lonnis, quien había cuestionado la tecnología arbitral.

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-En tono irónico, Jafet lanzó la frase que hizo estallar el debate: “Que nos devuelvan lo que nos robaron y lo que robamos lo devolvemos”.