Luis Fernando Tena alista la convocatoria de la Selección de Guatemala para el partido amistoso que habrá este mes. La Azul y Blanco jugará contra Argelia en la ciudad de Turín, Italia, el próximo 27 de marzo. Es hasta el momento el único juego en la primera ventana oficial.

El técnico mexicano tiene prácticamente definida lo que será la nómina para este encuentro, aunque se encontró con problemas que no imaginaba sobre uno de los legionarios más esperados por toda la Selección de Guatemala.

Luis Fernando Tena volvería a no contar con Daniel Méndez

Se trata de Daniel Méndez, futbolista del Pachuca en la Liga MX. El nacido en Michigan y nacionalizado guatemalteco podría ausentarse nuevamente en una citación. En el partido ante Canadá en enero, no había sido cedido por su equipo y ahora su primer llamado está en duda.

ver también Ni El Trébol ni el Cementos Progreso: el nuevo estadio en el que la Selección de Guatemala haría de local

En esta ventana de fecha FIFA, el periodista Juan Carlos Gálvez informó que Méndez “aún tiene un par de inconvenientes que resolver antes de unirse al grupo”. En caso de no concretarse su convocatoria, Tena ya sabe cómo solucionar su ausencia.

El DT de la Bicolor convocará a delanteros que se desempeñan por el centro. Tanto Darwin Lom como Rubio Rubín, ambos llegan con goles en sus equipos, estarán al servicio de Tena para medirse contra el seleccionado africano que jugará el Mundial 2026.

Pese a que puede solucionar dicho problema con los delanteros mencionados, Luis Fernando Tena quiere probar de una vez por todas a Daniel Méndez. El atacante tiene una altura de 1,99 metros, algo que puede darle un gran juego aéreo a Guatemala. Por eso, el DT quiere verlo junto al resto del seleccionado. De momento, su convocatoria sigue en duda.

Publicidad

Publicidad