“Hay gente que no entiende”: la pregunta que Machillo Ramírez se negó a responder tras la goleada de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense no podía hacer otra cosa que no fuera ganar al recibir a Municipal Pérez Zeledón en el Morera Soto por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026.

Incluso con la alineación alternativa por la que apostó Óscar “Machillo” Ramírez, el equipo sacó adelante la tarea con creces. Fue una contundente goleada por 3-0 ante los Guerreros del Sur, resultado que le permite a los manudos dormir en zona de clasificación a semifinales y levantar la moral justo antes de la revancha por los octavos de final de la Concachampions 2026 ante Los Ángeles FC.

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La pregunta que incomodó a Machillo

Luego de esta tranquila velada en La Catedral el histórico entrenador rojinegro se presentó ante los medios en la conferencia de prensa, donde no pudo evitar una pregunta que lo incomodó: ¿dónde estuvo el cambio dentro del equipo?, ¿cuál fue el punto de quiebre para revertir el mal inicio en el campeonato nacional y ahora meterse de lleno en la pelea por la clasificación?

Machillo Ramírez evadió la primera pregunta de la rueda de prensa (La Nación).

Ramírez optó por no entrar en detalles. “Esa contestación prefiero dejarla para el final del torneo”, comenzó diciendo el estratega manudo. “Son cosas que traté de explicar pero que aquí no supieron entender, hay gente que no entiende… entonces lo dejo para el final”, sentenció, cerrando el tema sin dar más explicaciones y pasando rápidamente a la siguiente consulta de la rueda de prensa.

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El foco ahora está en LAFC

Mientras tanto, en Alajuelense ya miran hacia el desafío más grande que aparece en el horizonte inmediato. El próximo martes 17 de marzo, el conjunto manudo intentará hacer del Morera Soto su fortaleza cuando reciba desde las 7:00 p.m. (hora tica) a Los Ángeles FC.

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Tras igualar 1-1 en suelo californiano, Machillo Ramírez sabe que un empate sin goles bastará para dar el batacazo y meterse en los cuartos de final de la Concachampions. Pero para lograrlo, el planteo deberá ser perfecto ante uno de los equipos más peligrosos de la MLS.

En síntesis

-Alajuelense goleó 3-0 a Pérez Zeledón en el Morera Soto por la jornada 12 del Clausura 2026, resultado que lo deja en zona de clasificación a semifinales.

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-Tras el partido, Óscar “Machillo” Ramírez evitó explicar cuál fue el punto de quiebre del equipo.

-El próximo desafío de los manudos será la revancha ante LAFC por los octavos de final de la Concachampions.