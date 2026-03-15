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Lo borraron por un polémico conflicto, pero Bolillo Gómez volvería a llamar a este legionario de El Salvador

Bolillo Gómez prepara la convocatoria para los partidos de República Dominicana y Martinica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador lo tiene entre sus planes.
© @LaSelecta_SLVEl entrenador lo tiene entre sus planes.

La Selección de El Salvador vuelve a jugar en este mes de marzo, pero ahora será por la fecha FIFA de manera oficial después del amistoso contra Pachuca Talent. La Selecta tiene dos partidos programados para finales de mes ante República Dominicana y Martinica.

Para estos dos encuentros, el Bolillo Gómez analiza la posibilidad de convocar a un futbolista que fue borrado por David Dóniga cuando era el director técnico del combinado cuscatleco.

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Mayer Gil podría volver a la Selección de El Salvador

Se trata de Mayer Gil, hermano de Brayan Gil, quien dejó de pertenecer a La Selecta hace dos años. Su última convocatoria fue precisamente en marzo de 2024. Desde entonces, el nacido en Colombia y nacionalizado salvadoreño no formó parte.

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Mayer Gil con La Selecta.

Según la información del periodista Christian Peñate, el técnico de la Selección de El Salvador analiza la posibilidad de llamar al futbolista que se destaca en el fútbol colombiano para los dos amistosos de la fecha FIFA.

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Mayer Gil dejó de integrar el seleccionado salvadoreño por diferencias con Dóniga. Desde ambos lados hubo distintas versiones, pero la realidad es que el técnico español no lo llamó más. Tampoco estuvieron presentes sus otros dos hermanos en las últimas convocatorias en 2024.

En 2025, el futbolista del Deportivo Pasto había mostrado su compromiso de regresar: Siempre he estado abierto para ir de nuevo a la selección nacional. Por situaciones extradeportivas y que todo mundo sabe, dejamos de asistir a los últimos llamados”.

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En resumen

  • El técnico Bolillo Gómez analiza convocar a Mayer Gil para la fecha FIFA de marzo.
  • Mayer Gil no integra la Selección de El Salvador desde su último llamado en 2024.
  • La Selecta enfrentará a República Dominicana y Martinica en los próximos partidos amistosos oficiales.

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