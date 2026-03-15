LAFC intimida a Alajuelense con un hecho sin precedentes de cara a la definición de Concachampions

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez sacó un resultado valioso en su visita a LAFC al empatar 1-1 en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions.

Sin embargo, en medio de ese buen resultado, desde la MLS se hizo oficial u registro que se convierte en una advertencia para Alajuelense que podría dejarlos fuera de la Concachampions en el partido de vuelta ante LAFC.

ver también Clasificación en peligro: Concacaf hace oficial la advertencia que podría dejar a Alajuelense fuera de la Concachampions 2026

Alajuelense ante un hecho sin precedentes desde LAFC

La MLS destacó que, en la primera temporada del entrenador Marc Dos Santos al frente de Los Angeles FC, el equipo logró un inicio histórico en la liga.

El club se convirtió en el primero en la historia de la MLS en comenzar una temporada con cuatro victorias consecutivas sin recibir goles, manteniendo su portería en cero en cada uno de esos primeros cuatro partidos.

Las cuatro victorias al hilo de LAFC en la MLS:

LAFC 3-0 Inter Miami

Inter Miami Dynamo 0-2 LAFC

LAFC LAFC 1-0 FC Dallas

FC Dallas LAFC 2-0 ST. Louis City.

MLS en su cuenta oficial de X

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Con este escenario de efectividad en la ofensiva y una defensa firme, Alajuelense toma nota para el partido de vuelta. Si bien el empate favorece a los manudos, no siempre se podrá contar con la fortuna de mantener el arco en cero. Y así, la clasificación a cuartos de final de la Concachampions está en riesgo.

Alajuelense vs. LAFC: cuándo se juega la vuelta de octavos en Concachampions

La vuelta entre Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Concachampions se disputará el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

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Datos claves

LAFC logró un inicio histórico en la MLS , al convertirse en el primer equipo de la liga en ganar sus primeros cuatro partidos de una temporada sin recibir goles.

, al convertirse en el primer equipo de la liga en ganar sus primeros cuatro partidos de una temporada sin recibir goles. Este récord se da en la primera temporada del entrenador Marc Dos Santos al mando del club angelino , lo que resalta el gran momento que vive el equipo.

, lo que resalta el gran momento que vive el equipo. Las cuatro victorias que construyeron la marca fueron ante Inter Miami (3-0), Houston Dynamo (2-0), FC Dallas (1-0) y St. Louis City (2-0), manteniendo la portería en cero en todos los encuentros.