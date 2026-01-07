“Oferta en la mesa”: Adalberto Carrasquilla recibe la millonaria propuesta que puede cambiarlo todo a meses de jugar el Mundial 206 con Panamá

Adalberto Carrasquilla es una de las máximas figuras con las que cuenta Panamá en su Selección Nacional. Con cualidades únicas, el futbolista demostró ser uno de los mediocampistas más versátiles y peligrosos de la región. Siempre destaca.

Carrasquilla fue una pieza fundamental para Thomas Christiansen, tanto en Copa Oro 2025 como en las Eliminatorias al Mundial 2026. Con el boleto garantizado para la próxima edición de la máxima competencia, se espera que dé otro salto.

Actualmente, Coco brilla en defensa de Pumas UNAM. Durante la más reciente temporada, disputó un total de 17 enfrentamientos, dentro de los cuales logró otorgar cuatro asistencias. Esto llamó la atención de varios clubes para llevárselo.

Adalberto Carrasquilla podría irse de Pumas UNAM: jugosa oferta de los Xolos de Tijuana

Recientemente, trascendió que Los Xolos de Tijuana realizaron una jugosa oferta por los servicios del volante canalero. Pumas UNAM decidió rechazar la misma, aunque podrían recibir una insistente mejora para quedarse con el futbolista.

“Los Xolos de Tijuana habrían puesto en la mesa una oferta que rondaría los siete millones de dólares por el jugador Adalberto Carrasquilla, misma que habría sido rechazada por el Club Universidad Nacional”, posteó El Tío Pumas en Instagram.

Según reprodujo el mismo sitio en la publicación, estos datos corresponden a lo que recientemente comunicó la cadena Fox Sports. Por el momento, Carrasquilla continuará como futbolista de Pumas, aunque todo podría cambiar prontamente.

