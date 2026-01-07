Bombazo en Saprissa: figura morada es tentada desde España y varios clubes del exterior ya preguntaron por él

El mercado de fichajes no da tregua en Tibás y ahora una noticia sacude con fuerza al saprissismo. En medio de un proceso de reestructuración deportiva y ajustes económicos tras un 2025 sin títulos, el Deportivo Saprissa podría enfrentar una baja sensible por interés proveniente directamente desde Europa.

La dirigencia morada trabaja en reforzar varias zonas del plantel, pero al mismo tiempo sabe que este mercado también puede traer salidas importantes. Una de ellas empieza a tomar forma y ya genera ruido tanto dentro como fuera del club.

¿Cuál es el jugador de Saprissa buscado desde España?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Kenay Myrie se encuentra en el radar de clubes del exterior, entre ellos el Valencia B, que ya habría iniciado conversaciones para conocer su situación contractual y las condiciones de una posible negociación.

El interés no es aislado: otros equipos internacionales también han preguntado por el lateral, lo que confirma que su nombre empieza a cotizarse fuerte fuera de Costa Rica.

En Saprissa no descartan que Myrie pueda salir en este mismo mercado. El seguimiento desde Europa y otros destinos ha ido en aumento, y el perfil del jugador encaja en proyectos que buscan futbolistas jóvenes, con proyección y capacidad para adaptarse a procesos de formación competitivos.

Para el cuerpo técnico, Kenay Myrie se ha convertido en una pieza valiosa, tanto por su rendimiento como por su crecimiento sostenido. Sin embargo, en un contexto donde el club necesita equilibrar números y apostar por la cantera, una venta al exterior también es vista como una oportunidad estratégica.

Expectativa total en Tibás

Por ahora, las conversaciones están en una etapa inicial, pero el simple hecho de que un club como el Valencia B haya mostrado interés confirma que el lateral morado ya está en el escaparate internacional. En Saprissa saben que las próximas semanas serán clave para definir si retienen a una de sus figuras emergentes o si se concreta un nuevo salto al fútbol europeo.