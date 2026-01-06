El tercer mejor legionario: Saprissa ficha a un futbolista que está por encima de Alonso Martínez y Manfred Ugalde

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Sin títulos durante el 2025, golpeado futbolísticamente tras perder la final ante Alajuelense y en medio de una reestructuración obligada también en lo económico, en Tibás comenzaron a tomar decisiones fuertes pensando en el 2026. La consigna es clara: reconstruir el plantel, bajar costos y volver a competir al máximo nivel.

En ese escenario, este martes se confirmó un fichaje que sorprendió a propios y extraños y que ya genera debate dentro del saprissismo. El club hizo oficial el fichaje del portero costarricense Minor Álvarez, procedente del CD Marquense de Guatemala. El guardameta, de 36 años, se suma al equipo morado tras el retiro de Esteban Alvarado y aparece como una de las soluciones inmediatas para una posición que quedó completamente vacante.

La noticia no fue recibida con total consenso por la afición. Muchos esperaban un arquero más joven o con mayor recorrido reciente en el fútbol nacional, especialmente considerando la exigencia histórica que representa defender el arco del Monstruo. Sin embargo, detrás del fichaje hay un dato que cambia por completo la lectura.

El tercer mejor legionario del 2025

Según el ranking anual publicado por SofaScore, Minor Álvarez fue el tercer mejor futbolista costarricense que jugó en el extranjero durante todo el 2025, con un promedio de calificación de 7.11. Solo fue superado por Keylor Navas, con 7.35, y Carlos Mora, con 7.29, quedando incluso por encima de nombres muy reconocidos del fútbol tico en el exterior.

Minor Álvarez tuvo un 2025 muy destacado. (Foto: SofaScore)

Por ejemplo, figuras como Alonso Martínez y Manfred Ugalde terminaron con promedios inferiores al del nuevo guardameta morado, lo que refleja la regularidad y el alto nivel que mostró Álvarez durante su paso por el fútbol guatemalteco.

Este contexto le da otro peso a la decisión de la dirigencia saprissista, que en un año marcado por la necesidad de ser más cuidadosos financieramente optó por un futbolista con números sólidos, experiencia y rendimiento comprobado.