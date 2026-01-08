“Vestirá la camiseta”: Herediano confirma el movimiento más esperado por Jafet Soto en este mercado

El Club Sport Herediano le puso punto final a una de las novelas que más inquietó a su afición en este mercado de fichajes y que también mantenía en vilo a Jafet Soto. Durante varias semanas, el futuro de uno de los referentes del equipo fue motivo de rumores constantes y preocupación en Santa Bárbara.

La posibilidad de que uno de los bicampeones con el Team y pieza clave en el mediocampo, dejara la institución era vista como un escenario alarmante para los rojiamarillos. Su contrato estaba próximo a vencer y, para aumentar la tensión, su nombre comenzó a vincularse con Liga Deportiva Alajuelense, lo que encendió aún más las alertas en Herediano.

¿Cuál es la confirmación que hizo Herediano?

Sin embargo, este jueves llegó la noticia que muchos esperaban. El departamento de prensa del Club Sport Herediano confirmó de manera oficial que Allan Cruz renovó su contrato por los próximos tres años, por lo que seguirá vistiendo la camiseta rojiamarilla y siendo parte fundamental del proyecto deportivo.

El volante santacruceño, que terminaba su vínculo en junio próximo, se convirtió rápidamente en una prioridad para la dirigencia de Fuerza Herediana. Ante el interés externo, el club se movió con rapidez y decisión para asegurar su continuidad y evitar perder a uno de sus líderes.

Allan Cruz extendió su contrato en Herediano.

Cruz, quien suma tres campeonatos nacionales con Herediano a lo largo de su carrera, se integra así a la lista de renovaciones estratégicas que impulsa Jafet Soto de cara al Clausura 2026. Antes ya habían asegurado la permanencia del cubano Marcel Hernández y del lateral Haxzel Quirós, reforzando la base del plantel.

Con este movimiento, Herediano envía un mensaje claro tras el golpe sufrido en el Apertura 2025, donde quedó fuera de las semifinales: el Team quiere estabilidad, jerarquía y un equipo competitivo para lavarse la cara y volver a pelear por los primeros puestos en el torneo que ya está en marcha.