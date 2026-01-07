Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“En negociaciones”: Jafet Soto avanza para cerrar a un futbolista de La Sele en Herediano

Intentando hacer un movimiento de mercado casi perfecto, Jafet Soto negocia con un futbolista de la Selección de Costa Rica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto cerca de cerrar un refuerzo de lujo.
Jafet Soto cerca de cerrar un refuerzo de lujo.

El Club Sport Herediano se mueve con cautela pero con pasos firmes en este mercado, y una de las prioridades de Jafet Soto es asegurar la continuidad de una de sus piezas más importantes. En medio del armado del plantel para el 2026, el Team avanza en una negociación clave que involucra a un futbolista habitual de la Selección de Costa Rica.

¿Cuál es el futbolista de la Sele con el que negocia Jafet Soto?

Desde su llegada a mediados del 2023, Allan Cruz se convirtió rápidamente en uno de los pilares del mediocampo florense. Su rendimiento sostenido lo posicionó como uno de los mejores volantes del campeonato nacional, al punto de ganarse convocatorias recurrentes a La Sele bajo distintos procesos, incluido el del “Piojo” Herrera.

El contrato del mediocampista vence a mitad del 2026, una situación que encendió las alarmas en Herediano, consciente del interés que siempre despierta un jugador de su perfil y trayectoria. Por eso, la dirigencia, encabezada por Jafet Soto, decidió adelantarse y abrir conversaciones para blindarlo a largo plazo.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Allan Cruz se encuentra en negociaciones avanzadas para renovar su vínculo con Herediano por tres años más. Las charlas están muy bien encaminadas y este jueves aparece como un día clave para que el acuerdo quede sellado de manera oficial.

Herediano busca renovar a Allan Cruz.

Herediano busca renovar a Allan Cruz.

De concretarse la renovación, Herediano no solo aseguraría la continuidad de un referente futbolístico, sino que también enviaría un mensaje claro en el mercado: la intención del club es sostener una base fuerte de jugadores de selección para volver a pelear en lo más alto del fútbol costarricense.

Publicidad
Gerson Torres se quiere ir: todo Saprissa consternado por el equipo de Costa Rica que podría llevárselo

ver también

Gerson Torres se quiere ir: todo Saprissa consternado por el equipo de Costa Rica que podría llevárselo

¿Qué otro fichaje está por cerrar Herediano?

Jafet Soto logró que Fernando Lesme firme un precontrato con Herediano, pero recién logrará sumarse a mitad de junio del 2026. El futbolista estará seis meses más en Liberia y, cuando termine su participación en el Clausura 2026, se irá al Team.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Gerson Torres se quiere ir: el equipo de Costa Rica que podría llevárselo
Deportivo Saprissa

Gerson Torres se quiere ir: el equipo de Costa Rica que podría llevárselo

◉ Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores para el Clausura 2026
Costa Rica

◉ Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores para el Clausura 2026

Jafet Soto no podrá tener al delantero que tanto quiso
Costa Rica

Jafet Soto no podrá tener al delantero que tanto quiso

Machillo Ramírez fue operado y así se encuentra
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez fue operado y así se encuentra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo