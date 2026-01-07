“En negociaciones”: Jafet Soto avanza para cerrar a un futbolista de La Sele en Herediano

El Club Sport Herediano se mueve con cautela pero con pasos firmes en este mercado, y una de las prioridades de Jafet Soto es asegurar la continuidad de una de sus piezas más importantes. En medio del armado del plantel para el 2026, el Team avanza en una negociación clave que involucra a un futbolista habitual de la Selección de Costa Rica.

¿Cuál es el futbolista de la Sele con el que negocia Jafet Soto?

Desde su llegada a mediados del 2023, Allan Cruz se convirtió rápidamente en uno de los pilares del mediocampo florense. Su rendimiento sostenido lo posicionó como uno de los mejores volantes del campeonato nacional, al punto de ganarse convocatorias recurrentes a La Sele bajo distintos procesos, incluido el del “Piojo” Herrera.

El contrato del mediocampista vence a mitad del 2026, una situación que encendió las alarmas en Herediano, consciente del interés que siempre despierta un jugador de su perfil y trayectoria. Por eso, la dirigencia, encabezada por Jafet Soto, decidió adelantarse y abrir conversaciones para blindarlo a largo plazo.

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Allan Cruz se encuentra en negociaciones avanzadas para renovar su vínculo con Herediano por tres años más. Las charlas están muy bien encaminadas y este jueves aparece como un día clave para que el acuerdo quede sellado de manera oficial.

Herediano busca renovar a Allan Cruz.

De concretarse la renovación, Herediano no solo aseguraría la continuidad de un referente futbolístico, sino que también enviaría un mensaje claro en el mercado: la intención del club es sostener una base fuerte de jugadores de selección para volver a pelear en lo más alto del fútbol costarricense.

¿Qué otro fichaje está por cerrar Herediano?

Jafet Soto logró que Fernando Lesme firme un precontrato con Herediano, pero recién logrará sumarse a mitad de junio del 2026. El futbolista estará seis meses más en Liberia y, cuando termine su participación en el Clausura 2026, se irá al Team.