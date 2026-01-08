Kenay Myrie al Valencia: el detalle que podría trabar la salida del jugador de Saprissa a España

El mercado de fichajes empieza a moverse con fuerza en Tibás y uno de los nombres que más ruido genera es el de Kenay Myrie. El joven lateral de Deportivo Saprissa está en la órbita del Valencia B, una posibilidad que ilusiona por el salto a Europa, pero que también esconde un detalle clave que podría frenar la operación en el último tramo.

En los últimos días se confirmó que el Valencia ha puesto sus ojos en Kenay Myrie, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel morado. Desde España lo ven como una apuesta a futuro y ya existen conversaciones formales entre las partes, en un movimiento que encaja con la política del club che de captar talento joven en Centroamérica.

El detalle que podría complicar todo

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el interés del Valencia B es concreto y con condiciones claras: la propuesta es un préstamo por año y medio con opción de compra. Además, el comunicador confirmó que hay otros clubes siguiendo al jugador, pero que el equipo español es el que hoy lleva la delantera y el que más decidido está a avanzar.

Más allá de lo atractivo que resulta para Kenay Myrie dar el salto a Europa, en Saprissa hay un punto que genera ruido interno. El esquema de la negociación es muy similar al que se utilizó en su momento con Warren Madrigal, quien salió del club bajo una fórmula de préstamo prolongado.

El caso de Warren Madrigal hace que prestar a Kenay Myrie no convenza.

Ese antecedente no dejó del todo conformes a los morados, ya que implica perder al jugador durante un largo periodo sin una venta inmediata, apostando a una futura opción de compra que no siempre se ejecuta. En Tibás analizan si repetir ese modelo es lo más conveniente, especialmente tratándose de un futbolista al que consideran patrimonio deportivo y una pieza importante para el proyecto.

Publicidad

Publicidad

ver también Joel Campbell se sincera en Alajuelense y manda el mensaje que hará enojar a todo Saprissa: “Quedan dolidos”

Una decisión que no será simple

Kenay Myrie tiene mercado, proyección y clubes atentos a su situación. El Valencia B aparece como el destino más avanzado, pero ese detalle contractual podría ser el factor que complique o alargue las negociaciones.

En Saprissa saben que retener talento joven es cada vez más difícil, pero también quieren evitar una salida que no deje los beneficios esperados. Por eso, el futuro del lateral está abierto y su posible viaje a España dependerá de si las condiciones terminan convenciendo a todas las partes o si el recuerdo del caso Madrigal pesa más de la cuenta en Tibás.