A Jafet Soto le preguntaron si Mario González irá a Herediano después de atajar en San Carlos y su respuesta descolocó a todos

Mario González asumió para este 2026 un nuevo desafío en su carrera tras dejar Alianza, para ser el nuevo portero del San Carlos de Costa Rica. Pero La llegada del guardameta estuvo acompañada de una condición particular, ya que su representante había señalado que, si su rendimiento era positivo durante estos seis meses en el club norteño, podría marcharse a Herediano sin costo alguno para el Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, ese planteamiento no pasó desapercibido y provocó una reacción inmediata. Jafet Soto respondió de forma contundente, con una postura que sorprendió a propios y extraños, descolocando el escenario que se había trazado alrededor de Mario González.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre el futuro de Mario González en Herediano?

De manera sorpresiva, Jafet Soto salió al paso para aclarar la situación y desmentir públicamente la versión que había tomado fuerza en los últimos días. El jerarca fue enfático en señalar que no existe tal acuerdo y que lo dicho corresponde apenas a una “verdad a medias”.

Jafet Soto – Herediano

“No, no es cierto. El representante que lo trae dijo algo así pero no es cierto. Es una verdad a medias, pero no. A mí me lo recomendaron y obviamente yo lo recomendé, pero no tiene nada que ver con nosotros“, compartió Jafet Soto.

Estas declaraciones las brindó en el programa El País de Josué, donde dejó claro que el agente no tiene vínculo alguno ni influencia dentro de Herediano.

Mario González – Alianza

¿Qué se dice desde Alianza?

Ayer, el presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián, se pronunció sobre el tema y explicó que Mariano González siempre firmó su contrato con una cláusula de salida, aclarando que finalmente fue Herediano quien lo fichó y luego lo cedió a préstamo al San Carlos.

“Mario (González) siempre ha firmado su contrato con cláusula de salida, al final va para Herediano a préstamo para San Carlos”. aseveró el presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián para Radio YSKL.