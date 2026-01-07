Saprissa ya no está solo: Olimpia ganó la 40 y así quedó el ranking de títulos de Liga en Centroamérica

La final del Torneo Apertura 2025 en Honduras terminó teniendo impacto regional. Olimpia se consagró campeón ante Marathón tras vencerlo 3-2 en el global de la final y, con ese título, alcanzó un número que trasciende el torneo: empató a Saprissa como el club con más títulos nacionales en Centroamérica.

En Costa Rica, el dato se sintió como una alerta: el récord que durante años fue bandera morada ahora se comparte. Y en el resto del istmo, la conversación se instaló rápido: ahora, hay dos gigantes en la cima del ránking.

La “40” que sacudió a Centroamérica

Olimpia inició un notable sprint que arrancó con la obtención del Apertura 2019. Desde entonces, ganó 10 títulos: ocho de la mano del técnico argentino Pedro Troglio y dos más con su colega uruguayo Eduardo Espinel, para llegar a la 40. Una cifra que lo pone a la par del club más laureado del fútbol costarricense: Saprissa.

Más allá del partido, el simbolismo es fuerte. No se trata solo de un campeonato, sino de un lugar de todavía mayor privilegio en la historia centroamericana. Esto gracias al sacrificio del plantel Albo, coronado por un gol de José María Pinto que permanecerá indeleble en la retina del olimpismo.

Top 10 de clubes con más títulos de liga en Centroamérica