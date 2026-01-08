Cartaginés y Municipal se lo disputan: quieren fichar a un ‘9’ de Colombia con pasado en la Selección

Municipal quiere dar un golpe para comenzar el año en Guatemala, después de haber perdido la final para cerrar su 2025. Para poder demostrar su poderío, no les queda más opción que tener su plantilla al 100%. Buscan buenos refuerzos.

Los Rojos cayeron frente a Antigua GFC por 3-2 en el resultado global, después del 0-2 inicial y el 1-0 en el cierre. El segundo encuentro se cargó de polémicas, con la invasión de campo que llevó a una dura sanción para el Estadio El Trébol.

Con la pretemporada en marcha, la dirigencia piensa en un nombre interesante para reforzar la delantera del equipo dirigido por Mario Acevedo. Al intentar ir por el cierre del mismo, se habrían encontrado con una oferta de Cartaginés.

Municipal y Cartaginés se disputan al Caballo Márquez como delantero central

Según la información difundida por el medio Pasión Roja GT a través de su perfil oficial de X, el colombiano Ricardo “Caballo” Márquez es el delantero que quiere sumar Municipal a sus filas. Podría ser refuerzo en la plantilla de Mario Acevedo.

Aparentemente, Cartaginés se metería en la negociación. “Tiene 14 mil dólares para su 9 y un candidato es Caballo Márquez”, posteó el mismo medio como aviso de la intromisión de la institución de Cartago para llevárselo a Costa Rica.

Márquez es futbolista de Unión Magdalena de Colombia, equipo para el que jugó un total de 101 partidos. Dentro de los mismos, logró marcar 35 goles y otorgó nueve asistencias. Acumuló 8125 minutos oficiales sobre el césped.

